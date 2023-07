Zwei Neue noch ohne Nummer: Wartet Zesiger auf den Van-de-Ven-Wechsel?

Neue Spieler, neue Nummern: Während sich Vaclav Cerny und Tiago Tomas bereits entschieden haben, sind Cedric Zesiger und Moritz Jenz auf dem Rücken noch blank. Aus gutem Grund?

Wer sich mit einem neuen Trikot des VfL Wolfsburg einkleiden will und sich das Shirt mit Name und Nummer des Lieblingsspielers beflocken lassen möchte, muss rund 100 Euro auf den Tisch legen. Im Online-Fanshop der Niedersachsen sind auch schon zwei Neuzugänge mit ihren neuen Rückennummern verfügbar: Vaclav Cerny, der von Twente Enschede verpflichtete Flügelspieler, trägt künftig die 7. Und auch Tiago Tomas, dessen Transfer von Sporting Lissabon zum VfL am Mittwoch verkündet wurde, ist mit der 11 bereits verfügbar.

Was auffällt: Die beiden Innenverteidiger Cedric Zesiger und Moritz Jenz, die weit vor dem Offensivduo beim VfL unterschrieben haben, sind noch nicht erhältlich. Weil die Wunschnummern womöglich (noch) belegt sind?

Zesiger spielte in den vergangenen vier Jahren bei den Young Boys Bern, verabschiedete sich nun mit dem Doublegewinn aus der Schweiz. In Bern gelang dem 25-Jährigen der Durchbruch, vier Jahre lang trug der Abwehrmann dabei die 5 auf dem Rücken. Jene Nummer, die aktuell Micky van de Ven gehört.

Der Niederländer jedoch möchte den VfL verlassen, steht Medienberichten zufolge in Kontakt mit Tottenham Hotspur, es soll bereits Einigkeit über einen Vertrag bis 2028 bestehen. Die letzte Hürde wären dann die Verhandlungen mit dem VfL, der bereit wäre, van de Ven zu verkaufen. Geht der Innenverteidiger, dürfte sich Zesiger über dessen freiwerdende Nummer freuen - auch in diversen Schweizer U-Teams trug er in der Vergangenheit bereits die 5.

Wartet Jenz auf die 3 oder 4?

Eine ausgemachte Lieblingsnummer hat Moritz Jenz hingegen offenbar nicht. Auf Schalke trug der VfL-Neuzugang in der vergangenen Rückserie die 25, bei Celtic Glasgow war es zuvor die 6, in Lorient die 5 und die 3. In Lusanne lief der 24-Jährige mit der 4 auf. Auch Jenz könnte noch abwarten, was sich in der Wolfsburger Abwehr tut. Denn: Sowohl Maxence Lacroix (Rückennummer 4) als auch Sebastiaan Bornauw (3) tragen sich nach kicker-Informationen mit Wechselgedanken. Es wäre durchaus riskant, würde sich ein VfL-Fan sein neues Trikot mit einem der beiden Abwehrspieler beflocken lassen.