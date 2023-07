Verwunderung wegen van de Ven: Kein VfL-Kontakt zu Tottenham

Schlagzeilen aus England und den Niederlanden lassen vermuten, dass Micky van de Ven kurz vor dem Abgang vom VfL Wolfsburg steht. Der Haken an der Sache: Die Niedersachsen sind noch kein Teil der Verhandlungen mit Tottenham Hotspur.

Es gab zuletzt kaum ein Interview, in dem Micky van de Ven nicht betonte, dass er in diesem Sommer gerne wechseln würde. Der Innenverteidiger hat zwar kürzlich erst seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg bis 2027 und ohne Ausstiegsklausel verlängert, sich dabei jedoch zusichern lassen, dass bei einem für alle Seiten lukrativen Angebot Gespräche geführt werden. Dem Vernehmen nach führen seine Vertreter diese Verhandlungen bereits, aktuell vornehmlich mit Tottenham Hotspur. "De Telegraaf" berichtet sogar schon von einer mündlichen Einigung des Verteidigers mit den Londonern bezüglich eines Vertrages bis 2028.

Klingt passend, könnte auch so kommen, und doch gibt es nach kicker-Informationen zum aktuellen Zeitpunkt noch einen ganz entscheidenden Haken: Von den Spurs hat sich bislang kein Verantwortlicher in Wolfsburg gemeldet, um zumindest mal ein Interesse zu bekunden und darum zu bitten, in die Gespräche mit dem Spieler einsteigen zu können. Entsprechend ist die Verwunderung groß beim VfL angesichts der aktuellen Berichte. Zumal auch van de Ven selbst bis dato nicht mit einem konkreten Wechselwunsch vorstellig geworden ist.

Gleichwohl sind die Niedersachsen vorbereitet auf den Tag, wenn der Abschied van de Vens an Fahrt aufnimmt. Sportlich haben Geschäftsführer Marcel Schäfer und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz mit den Transfers der Innenverteidiger Cedric Zesiger (Young Boys Bern) und Moritz Jenz (FC Lorient) bereits vorgesorgt, ein weiterer Linksfuß in der Abwehr würde wohl zusätzlich noch verpflichtet werden.

VfL ruft 40 Millionen Euro auf

Klar ist zudem: Ein Schnäppchen wird Tottenham mit van de Ven nicht machen können. Der Niederländer ist der schnellste Innenverteidiger der abgelaufenen Bundesligasaison gewesen, verpasste wegen einer Gelbsperre nur ein Spiel, steht auf den Listen zahlreicher Klubs. Rund 40 Millionen Euro schweben den Niedersachsen mindestens an Ablöse vor. Dabei orientieren sie sich an dem, das Premier-League-Klubs in vergleichbaren Fällen zu investieren bereit waren. Die Verhandlungen könnten beginnen - wenn sich die Spurs mal rühren würden…