Zurück nach Wolfsburg? Der Plan mit Vranckx und Pongracic

Der VfL Wolfsburg bastelt an seinem Kader für die neue Saison - und muss dabei womöglich mit Rückkehrern planen. Die Entscheidung in den Fällen Marin Pongracic (US Lecce) und Aster Vranckx (AC Mailand) fällt demnächst.

Haben bei einer Rückkehr nach Wolfsburg eine unsichere Zukunft: Leihspieler Aster Vranckx (li.) und Marin Pongracic (re.).