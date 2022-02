Spieler verklagt den Klub: Pongracic wird zum Wolfsburger Problem

Marin Pongracic verklagt den VfL Wolfsburg und demonstriert damit, wie verhärtet die Fronten zwischen dem an Borussia Dortmund verliehenen Verteidiger und seinem Stammverein mittlerweile sind.

Als hätte der VfL Wolfsburg in dieser Saison nicht genügend Sorgen … Nun ist noch ein weiteres Problem hinzugekommen. Mit einem Spieler, der aktuell gar nicht bezahlt wird von den Niedersachsen. Bis Saisonende ist Marin Pongracic an Borussia Dortmund verliehen, dennoch beschäftigt er den VfL mehr als gewünscht. Die WAZ berichtet, dass der Kroate den Klub, bei dem er noch bis 2024 unter Vertrag steht, verklagt hat. Es geht um Erfolgsprämien, die, so Pongracics Sicht, nicht wie vertraglich vereinbart ausgezahlt worden seien. Um eine Summe von 250.000 Euro. Verhandelt wird dieser Fall Anfang März vor dem Arbeitsgericht Braunschweig.

Spielersteckbrief Pongracic Pongracic Marin Spielersteckbrief Pongracic 34 Pongracic Marin Borussia Dortmund Kroatien Spielerprofil Borussia Dortmund - Vereinsdaten Gründungsdatum 19.12.1909 Vereinsfarben Schwarz-Gelb Borussia Dortmund - Vereinsdaten Gründungsdatum 19.12.1909 Mitglieder 160.000 Vereinsfarben Schwarz-Gelb Anschrift Rheinlanddamm 207-209

44137 Dortmund

E-Mail: info@bvb.de Internet www.bvb.de Vereinsinfo VfL Wolfsburg - Vereinsdaten Gründungsdatum 12.09.1945 Vereinsfarben Grün-Weiß VfL Wolfsburg - Vereinsdaten Gründungsdatum 12.09.1945 Mitglieder 20.000 Vereinsfarben Grün-Weiß Anschrift In den Allerwiesen 1

38446 Wolfsburg

Telefon: (0 53 61) 8 90 30

Telefax: (0 53 61) 89 03 15 0

E-Mail: fussball@vfl-wolfsburg.de Internet www.vfl-wolfsburg.de Vereinsinfo

Es ist das nächste Kapitel in der Akte Pongracic, die sich der VfL im Januar 2020 angelegt hat. Damals verpflichteten Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer den Innenverteidiger von RB Salzburg. Für neun Millionen Euro, wie der Spieler mittlerweile selbst ausgeplaudert hat. Eine Investition, die sich nur kurzzeitig auszahlte, als Pongracic nach der Corona-Unterbrechung vor zwei Jahren groß aufspielte. Anschließend häuften sich aber die Differenzen, meist ausgelöst durch Disziplinlosigkeiten des Fußballers.

Verhärtete Fronten

Dass sich die Uneinigkeit bezüglich der Prämien nicht außergerichtlich klären lässt zwischen den Parteien, zeigt, wie verhärtet die Fronten längst sind. Was ein echtes Problem darstellt. In erster Linie für den Klub, der den 24-Jährigen noch bis Sommer 2024 bezahlen muss. Aber ebenso für den Spieler, dessen sportliche Zukunft in den Sternen steht.

Pongracic - bei einem Großteil des eigenen Anhangs unten durch

Die Hoffnung, dass Borussia Dortmund die Kaufoption für den kroatischen Nationalspieler (zwei Einsätze) zieht und im Sommer neun Million Euro an den VfL überweist, hat sich längst zerschlagen. Diese Summe wird auch kaum von einem anderen Klub auf das VfL-Konto fließen. Doch auch in Wolfsburg ist es angesichts aller Vorfälle in der vergangenen Zeit schwer vorstellbar, dass Pongracic noch mal eine sportliche Rolle spielen kann. Zumal er bei einem Großteil des eigenen Anhangs unten durch ist und längst auch in der Mannschaft nicht mehr wohlgelitten wäre.

Sportlich wurde der Abwehrmann von der VfL-Führung beim Blick auf dessen Potenzial lange Zeit als stärkster Innenverteidiger im Kader eingeschätzt, immer wieder auftretende Verfehlungen haben den in Landshut geborenen Kroaten aber rasch zum Problemfall gemacht. "Wir haben sehr intensiv mit ihm gesprochen. Das Thema Fokus ist ein Punkt, bei dem wir uns gewünscht hätten, dass er ihn mehr beherzigt", sagte Sportdirektor Schäfer im vergangenen November. Da hatte der Dortmunder Leihspieler gerade in einem Onlinestream über den VfL hergezogen. "Ich war in Wolfsburg abgeschrieben", polterte Pongracic, "die hatten gar keinen Bock mehr auf mich." Daran dürfte sich nicht viel geändert haben …