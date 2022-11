Zornigers Sonderlob - und ein Wink nach Nürnberg

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich aus dem Tabellenkeller katapultiert. Ein Youngster ist dafür hauptverantwortlich. Trainer Alexander Zorniger fand aber auch für andere Spieler lobende Worte.

"Das habe ich auch noch nicht erlebt. Dreimal der gleiche Spieler", zeigte sich Zorniger am "Sky"-Mikrofon fast schon erstaunt. Warum? Der Trainer des Kleeblatts stand bislang in drei Spielen als Coach der Mittelfranken an der Seitenlinie. Dreimal gewann Fürth, dreimal stand es am Ende 1:0 - und dreimal erzielte Armindo Sieb den entscheidenden Treffer - so auch gegen den Hamburger SV.

Damit stellte der 19-Jährige einen Zweitliga-Rekord ein. Dass ein Spieler dreimal in Folge das am Ende spielentscheidende 1:0 erzielte, gab es zuletzt in der Saison 2014/15, damals gelang Lukas Hinterseer und Andrew Wooten dieses Kunststück.

"Er könnte noch mehr aus seinem Körper rausholen"

"Es ist unglaublich. Ich versuche, von Spiel zu Spiel einfach nur mein Bestes zu geben", so der Torschütze selbst, der wohl am meisten vom Trainerwechsel profitierte. Unter Vorgänger Marc Schneider war Sieb zuvor nur noch sporadisch zum Einsatz gekommen und ohne Treffer geblieben, nun ist der Knoten geplatzt.

Einer für die U 20? Bei Armindo Sieb läuft es derzeit. IMAGO/Zink

Dennoch sieht sein Coach durchaus noch Verbesserungspotential. "Er könnte noch mehr aus seinem Körper rausholen, vor allem im Spiel gegen den Ball", so Zorniger, der aber ergänzte: "Der Junge ist 19, er macht es schon einfach gut".

19 ist das Stichwort, denn einen Hinweis wollte der 55-Jährige noch seinem "dicken Kumpel" Hannes Wolf, aktuell Trainer der U-20-Nationalmannschaft, mitgeben. "Da muss man vielleicht nochmal genauer hinschauen. Ein paar Kilometer weiter haben sie einen Stürmer mitgenommen, der gerade eben nicht so trifft."

Sieb für die U 20? - Raschl bekommt Sonderlob

Gemeint war mit hoher Wahrscheinlichkeit der mittelfränkische Nachbar aus Nürnberg, von dem Angreifer Erik Shuranov einmal mehr für die anstehenden Länderspiele nominiert wurde. Der 20-Jährige - ohne Stammplatz beim Club - wartet in dieser Spielzeit noch auf seinen ersten Treffer.

Nur über Sieb wollte Zorniger nach dem verdienten Sieg gegen den auswärtsstarken HSV, der das Kleeblatt auf Rang neun katapultierte, aber nicht reden. "Du kannst fast keinen rausheben, es war einfach eine unfassbar geschlossene Mannschaftsleistung, die sie abgeliefert haben", so der Coach. Ein Sonderlob hatte er aber dann doch noch dabei: "Was die im Zentrum da abreißen. Ich fand, das war das beste Spiel von Tobi Raschl heute".

Nach wichtigen Siegen gegen die direkte Konkurrenz bewies das Kleeblatt auch gegen Aufstiegsaspirant Hamburg, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Folgt vor der Winterpause auch der vierte Dreier in Serie? Leicht wird es nicht, am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) reisen die Mittelfranken zum Tabellenführer aus Darmstadt - am Böllenfalltor werden alle Augen auf Sieb gerichtet sein.

