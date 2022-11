Wolf nominiert 23-köpfigen Kader für Länderspiel-Triple

DFB-Trainer Hannes Wolf hat seinen 23-köpfigen Kader für die anstehende Länderspielreihe in der tschechisch-deutschen Grenzregion nominiert.

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft steht vor einem heißen Herbst, drei Länderspiele stehen im November an. Den Auftakt macht das Auswärtsspiel in Chomutov gegen Gastgeber Tschechien am Mittwoch, 16. November (18 Uhr). Danach fährt das DFB-Team ins gut eineinhalb Stunden entfernte Zwickau, wo es am Samstag, 19. November (15 Uhr), gegen Norwegen sowie am Dienstag, 22. November (18 Uhr), gegen Portugal geht.

Für die drei Partien der Länderspielreihe in der tschechisch-deutschen Grenzregion hat DFB-Trainer Hannes Wolf drei Torhüter und 20 Feldspieler nominiert. 21 weitere Akteure stehen auf Abruf parat.

"Nach dem guten Start gegen Polen (2:1) und Rumänien (1:0) freuen wir uns auf die Spiele gegen Tschechien, Norwegen und Rumänien", sagte Wolf. "Wir wollen intensiven und offensiven Fußball spielen und das Länderspieljahr 2022 erfolgreich abschließen."

Der Kader im Überblick:

Torhüter: Tjark Ernst (Hertha BSC), Felix Gebhardt (Hallescher FC), Jonas Urbig (1. FC Köln)

Feldspieler: Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim), Maximilian Beier (Hannover 96), Ben Bobzien (1. FSV Mainz 05), Tim Breithaupt (Karlsruher SC), Kerim Calhanoglu (FC Schalke 04), Jens Castrop (1. FC Nürnberg), Sadik Fofana (1. FC Nürnberg), Lasse Günther (FC Augsburg), Marco John (SpVgg Greuther Fürth), Emilio Kehrer (Cercle Brügge), Jamie Lawrence (1. FC Magdeburg), Paul Nebel (Karlsruher SC), Marvin Obuz (Holstein Kiel), Merlin Röhl (SC Freiburg), Lasse Rosenboom (Werder Bremen), Tan-Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Erik Shuranov (1. FC Nürnberg), Jamil Siebert (Viktoria Köln), Robert Wagner (SC Freiburg), Nick Woltemade (SV Elversberg)