Jahresabschluss misslingt: Deutsche U 20 unterliegt Portugal

Im dritten Spiel des aktuellen DFB-Lehrgangs hat die U-20-Nationalmannschaft mit 0:1 gegen Portugal verloren. Kurz vor Schluss fiel der Treffer des Abends.

Ohne Tor: Die deutsche U 20 um Armindo Sieb. Getty Images for DFB

Die Bilanz ist vollkommen ausgeglichen: In Tschechien holte die deutsche U 20 ein Remis (2:2), gegen Norwegen nach Rückstand noch einen Sieg (2:1) - und nun verlor das Team von Hannes Wolf mit 0:1 gegen Portugal. Der Treffer des Tages fiel kurz vor Schluss durch Diego Cabral (86.).

In einer umkämpften Partie startete Deutschland gut, konnte sich allerdings keine richtigen Torchancen erarbeiten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das so, bis Cabral die Partie entschied. Die Niederlage vor 1331 Fans in Zwickau markierte den Abschluss des aktuellen DFB-Lehrgangs. Im kommenden Jahr geht es Ende März gegen England weiter.