Zieht es Reus in die MLS?

Marco Reus (34) wird Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen, weswegen die Gerüchteküche bereits mächtig brodelt. Wie "The Athletic" am Mittwochabend berichtet, hat es erste Gespräche zwischen dem MLS-Klub St. Louis City SC und der BVB-Ikone gegeben. Die Verhandlungen befänden sich aber noch "in einem sehr frühen Stadium". Reus prüfe alle Optionen, wo er künftig seine Karriere fortsetzen wird. Bei St. Louis träfe Reus auf Sportdirektor Lutz Pfannenstiel und Ex-Dortmunder Roman Bürki.