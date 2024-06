Chelsea kurz vor Maresca-Verpflichtung

Der FC Chelsea ist bei seiner Trainersuche offenbar fündig geworden. Wie "The Athletic" berichtet, hat der Italiener Enzo Maresca am Sonntag einen Fünfjahresvertrag bei den Blues unterschrieben. Maresca hatte Leicester City zurück in die Premier League geführt, die Foxes sollen nun eine Ablösesumme in Höhe von rund zehn Millionen Pfund (knapp zwölf Millionen Euro) erhalten.