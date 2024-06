Modric kündigt Real-Verbleib an

Während Toni Kroos seine Karriere bei Real Madrid in diesem Sommer beendet, hängt Luka Modric offenbar noch mindestens ein weiteres Jahr bei den Königlichen dran. Wie der 38-Jährige im Rahmen der Feierlichkeiten des Champions-League-Triumphs am Sonntagabend verkündete, bleibt der Mittelfeld-Stratege in Madrid. "Wir sehen uns nächste Saison", rief er den Real-Fans zu. Der Vertrag soll im Laufe der kommenden Woche unterschrieben werden.