Xabi Alonsos gemischte Gefühle: Warum Tellas Berufung ihm Sorgen macht

Jeder Nationalspieler, den Bayer 04 Leverkusen für Länderspiele abstellen muss, ist ein Beleg für die eigene gute Arbeit und damit Grund zur Freude. Die erste Berufung von Stürmer Nathan Tella für Nigeria bereitet Trainer Xabi Alonso allerdings gemischte Gefühle.

Am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Union Berlin wird Nathan Tella erstmal wieder seinen Platz auf der Leverkusener Ersatzbank einnehmen. Der Stürmer, der im Sommer für rund 20 Millionen Euro vom FC Southampton kam, steht bislang im Ranking deutlich hinter Jonas Hofmann. Zurecht, wie auch das Europa-League-Spiel bei Qarabag Agdam (1:0) zeigte: Während Tella blass blieb, war Hofmann im Duett mit dem ebenfalls eingewechselten Jeremie Frimpong in der letztlich entscheidenden Schlussphase für Bayers Leistungssteigerung in einem schwachen Spiel mitverantwortlich.

zum Thema Tellas Traum vom Nationalspieler erfüllt sich

Obwohl Tella in Leverkusen noch nicht die große Nummer ist, haben seine Einsätze in den nationalen und internationalen Pokalspielen aber zumindest ausgereicht, dass der 24-Jährige nun erstmals für Nigerias Nationalmannschaft nominiert wurde. Ein Fakt, der seinem Trainer nicht unbedingt gefällt.

"Es gibt zwei Seiten: Ich freue mich für Nathan, aber für Januar und Februar macht es mir Sorgen, ihn vielleicht für fünf Spiele nicht zu haben", erklärte der Trainer am Freitag. So könnte Tella dem Werksklub wegen des Afrika-Cups (13.1. bis 11.2.) für fünf Ligaspiele und eventuell ein Pokalspiel fehlen.

Es ist eine Realität, die wir akzeptieren müssen. Xabi Alonso

Dies wäre nicht dramatisch, wenn Bayer nicht schon jetzt mit vier sicheren Ausfällen in diesem Zeitraum rechnen müsste: Denn dass Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Odilon Kossounou (Elfenbeinküste), Victor Boniface (Nigeria) und Amine Adli (Marokko) bei der kontinentalen Meisterschaft dabei sein werden, gilt als sicher.

Im schlechtesten Fall würden dem Tabellenführer also zwei Innenverteidiger und gleich drei Angreifer fehlen. "Es ist eine Realität, die wir akzeptieren müssen. Es ist nicht perfekt, aber wir können nichts daran ändern", weiß Xabi Alonso, der am Sonntag seine Bundesliga-Standardelf womöglich gleich auf zwei Positionen ändern muss.

"Noch Zweifel" bei Palacios - Chance für Andrich?

Während der Ausfall von Tapsoba (Handoperation) sicher ist, steht hinter dem Einsatz von Exequiel Palacios zumindest ein Fragzeichen. Bei Qarabag Agdam fehlte der defensive Mittelfeldspieler angeschlagen. "Er ist in Leverkusen geblieben, weil er leichte Knieprobleme hatte. Gestern hat er sich schon besser gefühlt. Der Plan ist, dass er morgen trainieren kann, aber wir müssen warten, wie er sich dann fühlt", erklärte Xabi Alonso, "wenn alles gut ist, ist er dabei. Gerade bestehen aber noch Zweifel."

Fällt der Argentinier erneut aus, würde ihn wieder Robert Andrich vertreten, der damit die Chance bekäme, wieder in einen besseren Spielrhythmus zu kommen. Bislang konnte der Leistungsträger der Vorsaison, der sich wie Tella in der Liga mit der Rolle des Ersatzspielers zufriedengeben muss, nach seinem Mittelfußbruch noch nicht an die vorherigen Leistungen anknüpfen.

Gegen seinen Ex-Klub eine erneute Startelf-Chance zu erhalten, könnte für den 29-Jährigen, der im Oktober erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden war, einen zusätzlichen Motivationsschub darstellen.

Stephan von Nocks