Tellas Traum vom Nationalspieler erfüllt sich

Nathan Tella konnte sich in Leverkusen noch keinen Stammplatz erkämpfen - sein Wunsch, Nationalspieler zu werden, geht aber dennoch bereits in Erfüllung.

Im Sommer wechselte Nathan Tella für 23 Millionen Euro von Premier-League-Absteiger Southampton ins Rheinland zu Bayer 04 Leverkusen und unterschrieb langfristig bis zum 30. Juni 2028. Seine Ambitionen waren hoch, zum Stammspieler hat er es bislang aber noch nicht geschafft.

Fünfmal kam er in der Bundesliga in dieser Saison zum Einsatz, jedes Mal wurde er von Trainer Xabi Alonso allerdings nur eingewechselt und auf sein erstes Tor in der Bundesliga wartet er auch noch. Mehr Spielzeit erhielt der 24-Jährige wiederum im Pokal, beim 5:2 in Sandhausen spielte er bis zur 64. Minute, und vor allem in der Europa League, wo er in drei von vier Partien in der Startelf stand und beim 2:1 bei Molde FK am 2. Spieltag auch seinen Debüt-Treffer in einem Pflichtspiel markierte.

Nationalmannschaftswunsch geht in Erfüllung

Tella, der sowohl die englische als auch die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er in Leverkusen zum Nationalspieler reifen wollte - nicht zum Nationalspieler Englands, sondern zum Nationalspieler Nigerias. "In den vergangenen Jahren habe ich festgestellt, dass Nigeria für mich einen wichtigen Teil meines Lebens darstellt. Ich war mein ganzes Leben ein Londoner Junge, aber wenn ich die Gelegenheit bekommen würde, für Nigeria zu spielen, wäre ich mehr als happy", hatte der Offensivspieler erklärt.

Sein Wunsch geht nun in Erfüllung. Tella wurde wie sein Vereinskollege Victor Boniface ins 23-köpfige Aufgebot der "Super Eagles" für die Auftaktspiele in der WM-Qualifikation gegen Lesotho (16. November) und Simbabwe (19. November) berufen. Das teilte der nigerianische Verband (NFF) am Donnerstagabend mit.

Verzichten muss der dreimalige Afrikameister jedoch auf seinen Top-Star Victor Osimhen. Der Stürmer der SSC Neapel fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus und steht somit dem portugiesischen Trainer José Peseiro nicht zur Verfügung.