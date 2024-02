Woltemades Wahl: Werder, Bundesliga - Ausland?

Wie geht es weiter für Nick Woltemade beim SV Werder Bremen? In Kürze sollen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung wieder intensiviert werden. Ausgang: offen.

Die Partie am Freitagabend war keine zum Glänzen, und letztlich traf das auch auf niemanden der insgesamt 32 eingesetzten Spieler beim Aufeinandertreffen zwischen Köln und Bremen zu. Ein 0:0 wäre dem Dargebotenen sicherlich eher gerecht geworden als der 0:1-Endstand, der passenderweise von einem Lapsus von FC-Keeper Marvin Schwäbe begünstigt worden war.

Einen schweren Stand in der Werder-Offensive hatte dabei insbesondere Nick Woltemade: Zwölf gespielte Pässe sind nicht viel für einen Angreifer, der 66 Minuten auf dem Platz stand, zumal sich das Zusammenspiel mit Sturmpartner Marvin Ducksch bis auf eine gemeinsame Abschlussaktion in der 1. Minute kaum befruchtete. Dazu wissen muss man allerdings auch, dass die Vorgabe für Woltemade lautete, im Bremer Ballbesitz beide Kölner Innenverteidiger zu binden - weshalb der 22-Jährige bewusst selten in Szene gesetzt wurde. 30 Ballkontakte belegten immerhin, dass die Partie nicht komplett an ihm vorbeilief bei seinem erst dritten Startelfeinsatz in dieser Saison.

Vertragsgespräche laufen wieder an

Vor allem sein letztes Spiel von Beginn an, der 1:0-Auswärtssieg in München, hat für den U-21-Nationalspieler eine Phase eingeleitet, in der er in Werders Stürmer-Ranking weiter aufgestiegen ist. Mittlerweile steht er da noch mal klarer vor Dawid Kownacki - auch an Rafael Borré ist er vorbeigezogen. Dass der Klub deshalb nun in Erwägung zieht, den 30-maligen kolumbianischen Nationalstürmer vorzeitig abzugeben, ist bekannt. Bis Monatsende wollen die Bremer Verantwortlichen darüber befinden.

Dann sollen auch die Vertragsgespräche mit Woltemade wieder aufgenommen worden sein, der Austausch nach dem kommenden Bundesligaspiel gegen Darmstadt und bis zur Länderspielpause der dritten März-Woche intensiviert werden. Nach aktuellem Stand läuft der Vertrag des gebürtigen Bremers und Werder-Eigengewächses aus - bereits 2010 wechselte er in die Nachwuchsabteilung des Vereins.

Woltemade-Zukunft: Entscheidung bis Anfang April

Inzwischen haben sich auch andere konkrete Optionen eröffnet, in der Bundesliga, aber auch in Belgien, den Niederlanden, England und Dänemark - im Ausland könnte Woltemade sogar auf internationalem Niveau spielen. Bis Anfang April soll die Zukunftsentscheidung des Angreifers getroffen worden sein.

Für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Darmstadt dürften die Anforderungen aber nun erstmal wieder andere sein als in Köln, was Werder womöglich mehr Ballbesitz verschaffen könnte. Die Angriffe wären dann weniger auf die Tiefe ausgelegt - wodurch auch Woltemades Fähigkeiten wieder besser zum Tragen kommen können.