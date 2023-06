Wolfsburger Meisterheld bringt "Mercedes" Jenz zum VW-Klub

Zwei Neue, zwei Innenverteidiger: Nach Cedric Zesiger (Young Boys Bern) hat der VfL Wolfsburg mit Moritz Jenz (FC Lorient) den nächsten Abwehrspieler verpflichtet. Der Ex-Schalker kommt mit einem in Wolfsburg besonders bekannten Berater und einem speziellen Spitznamen …

Als Stürmer und Skandalprofi Nicklas Bendtner vor einigen Jahren mal ein Instagram-Foto mit einem Mercedes postete, da setzte es eine saftige Geldstrafe vom VfL Wolfsburg, dessen Eigner schließlich Volkswagen heißt. Direkt tief in die Tasche greifen muss Neuzugang Moritz Jenz nun sicher nicht, wenngleich sein Spitzname alles andere als passend ist bei den Niedersachsen. "Ich wurde Mercedes Jenz getauft", erzählt der 24-Jährige lachend, "also nennt mich jeder Mercedes." Nicht optimal für Wolfsburg, weiß auch Jenz und erklärt: "Ich habe ihn bei Celtic Glasgow gekriegt." Nach seinem ersten Treffer für die Schotten bastelte jemand ein Meme mit seinem Kopf auf dem Auto mit dem Stern.

Das schnelle Ankommen dürfte Jenz, in Berlin geborener Sohn eines Nigerianers und einer Deutschen, in Wolfsburg dennoch gelingen. Das besondere Merkmal des Acht-Millionen-Euro-Neuzugangs: Er kann in der Innenverteidigung rechts wie links spielen, bei seinen elf Einsätzen für Schalke agierte der 1,90-Meter-Mann neunmal auf der linken Seite. So oder so hat der VfL nun erst einmal ein Überangebot in der zentralen Abwehr. Es ist davon auszugehen, dass angesichts von nun fünf Innenverteidigern, die allesamt den Anspruch haben, dauerhaft zu spielen, mindestens noch einer gehen wird. Linksfuß Cedric Zesiger scheidet als Neuzugang aus, am heißesten gehandelt wird Micky van de Ven, der gerade erst seinen Wechselwunsch untermauert hat ("Wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun").

Jenz kommt mit hohen Zielen nach Wolfsburg

Doch auch den Rechtsfüßern Maxence Lacroix, der wegen einer schweren Schulterverletzung noch lange auszufallen droht, und Sebastiaan Bornauw werden Wechselabsichten nachgesagt. Der Belgier soll von der Premier League träumen, zuletzt wurde er mit dem FC Fulham in Verbindung gebracht. Jenz verschärft jedenfalls den Konkurrenzkampf, seine Ziele mit dem VfL und persönlich sind ambitioniert: "International spielen, Trophäen gewinnen und eventuell mal für die Nationalmannschaft nominiert werden."

Bemerkenswert am Rande dieses Transfers: Abgewickelt hat diesen die Berateragentur Sports360 von Volker Struth, begleitet hat ihn jemand, der mit dem VfL bereits eine besondere Trophäe gewann. 2009 holte Sascha Riether die Deutsche Meisterschaft mit dem VfL, seit einiger Zeit ist der 40-Jährige bei Struth ins Beratergeschäft eingestiegen. Am Donnerstag war der frühere Wolfsburger dabei, als Jenz beim VfL seinen Vertrag bis 2027 unterschrieb.