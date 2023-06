Was läuft da mit Liverpool? Van de Ven "weiß Bescheid"

Er gilt als äußerst begehrt auf dem Transfermarkt, konkrete Hinweise auf einen Abschied von Micky van de Ven aus Wolfsburg gibt es aber noch nicht. Bei der niederländischen U 21 hat sich der VfL-Verteidiger nun geäußert - und dabei offen über einen möglichen Abgang geredet.

Die Saison ist für ihn noch längst nicht vorbei, mit der niederländischen U 21 wird Micky van de Ven ab der kommenden Woche an der EM in Georgien und Rumänien teilnehmen. Noch eine Möglichkeit mehr für den Wolfsburger Innenverteidiger, sich ins Rampenlicht zu spielen. Wenngleich seine Saison beim VfL schon genügte, um die Interessenten aus ganz Europa anzulocken.

Um wen es sich konkret handelt, ist nicht bekannt, heiß gehandelt wird jedoch der FC Liverpool. Erst recht, seitdem Ex-Wolfsburg-Boss Jörg Schmadtke, der van de Ven 2021 vom FC Volendam verpflichtete, als Sportdirektor bei den Reds fungiert. Doch was plant der VfL-Verteidiger, der seinen Vertrag kürzlich bis 2027 und ohne Ausstiegsklausel verlängert hat? Im Gespräch mit ESPN gab der 22-Jährige einen Einblick in seine Gedankenwelt - die einen Abgang nicht unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Aber wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun. Micky van de Ven

Auf die Frage des Interviewers, ob europäischer Fußball für ihn im nächsten Jahr drin sei, antwortet van de Ven, der mit dem VfL am letzten Spieltag die Europapokalteilnahme vergeigte, so: "Vielleicht schon. Ich hoffe es. Ich fühle mich natürlich sehr wohl in Wolfsburg. Es macht mir also nichts aus, noch ein Jahr in Wolfsburg zu spielen. Aber wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun." Van de Ven will weg - wenn sich eine gute Möglichkeit für ihn ergibt.

Van de Ven: "Ich werde sehen, wohin es diesen Sommer führt"

Wäre Liverpool eine solche Gelegenheit? Was ist dran an den Gerüchten? "Ich lese natürlich auch alles", antwortet er. "Ich habe einen guten Kontakt zu meinem Berater, also weiß ich Bescheid. Ich werde sehen, wohin es diesen Sommer führt." Erst einmal will er mit der U 21 den EM-Titel holen. Und dann den nächsten Schritt machen? "Hoffentlich ja. Hoffentlich. Das wäre schön." In die Premier League? "Vielleicht, ja. Wer weiß." Am Ende des Beitrags wiederholt van de Ven seine Kernaussage: "Ich fühle mich auch sehr wohl in Wolfsburg, aber wenn ich die Chance bekomme, zu gehen, würde ich das gerne tun."

Ein Transfer, der, so gerne der Klub seinen Verteidiger halten würde, durchaus auch im VfL-Sinne wäre. Denn: Beim Drei-Stufen-Plan, junge Spieler günstig zu kaufen, sie optimal zu entwickeln und teuer zu veräußern ist der letzte Schritt in den vergangenen Jahren noch nicht gemacht worden. Ein Millionendeal soll die unter Ex-Boss Schmadtke und seinem Nachfolger Marcel Schäfer eingenommene Rolle am Transfermarkt verfestigen. Geld, das van de Ven, für den sich Wolfsburg eine Ablöse von bis zu 40 Millionen Euro vorstellt, bringen könnte. Am Spieler, so scheint es, würde die gewiss nicht scheitern.