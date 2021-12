Wolfsburg testet gegen Paderborn - und plant ein Trainingslager

Noch ein Spiel am Freitag beim FC Bayern, dann ist die Hinserie für den VfL Wolfsburg beendet. Schon jetzt ist klar: Es gibt anschließend viel zu tun - das sind die Wolfsburger Pläne im Winter.

"Im Januar", weiß Geschäftsführer Jörg Schmadtke, "haben wir viel Arbeit vor der Brust." Der VfL Wolfsburg braucht in der Rückserie die Wende, will er nicht voll und ganz in den Abstiegskampf geraten. Schon im Dezember jedoch wird Trainer Florian Kohfeldt sein Team erstmals wieder zum Training bitten. Am Samstag nach dem Spiel in München kommen Staff und Kader noch einmal in Wolfsburg zusammen, Trainingspläne werden ausgegeben, anschließend begibt sich das Team in einen kurzen Weihnachtsurlaub. Der endet am 29. Dezember, wenn Kohfeldt zum Auftakttraining bittet. Der Beginn einer wichtigen Phase.

Alles, was der VfL im vergangenen Sommer währen der Vorbereitung versäumt hat, muss er nun nachholen. Die Entwicklung einer Spielidee, der Aufbau einer Hierarchie, viele Grundlagen für eine bessere Rückserie. Viel zu tun in kurzer Zeit. Am Neujahrstag haben die VfL-Profis noch einmal frei, dann geht es weiter mit Blickrichtung 9. Januar, wenn die Niedersachsen in Bochum in die Rückrunde starten. Vorher gibt es aber noch einen Test: Am 4. Januar empfängt das Team den Zweitligisten SC Paderborn.

Interessant wird es dann Ende Januar, wenn die Liga nach dem 20. Spieltag (Wolfsburg am 23. Januar in Leipzig) eine zweiwöchige Pause einlegt. Weil dann maximal der Amerikaner John Anthony Brooks auf Länderspielreise ist, plant der VfL ein Trainingslager in südlichen Gefilden. "Eine andere Atmosphäre, ein angenehmeres Klima", sagt Boss Schmadtke, "wir ziehen das in Erwägung." Weiter geht es für den VfL dann am 6. Februar mit einem Heimspiel gegen Fürth. Die Wende sollte bis dahin aber schon eingeleitet sein.