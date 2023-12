Wolfsburg ohne Arnold, Tedescos Lob für Vranckx

Ohne seinen Kapitän Maximilian Arnold reist der VfL Wolfsburg zum Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim VfL Bochum. Der 29-Jährige meldete sich mit Rückenproblemen ab.

Die Fragen nach Maximilian Arnold muss Niko Kovac an diesem Wochenende nicht beantworten. Der Kapitän, der seinen Stammplatz unter dem VfL-Trainer in den letzten Wochen verloren hat, steht für das Auswärtsspiel beim VfL Bochum nicht zur Verfügung. "Max kam gestern mit Nacken- und Rückenproblemen", berichtet Kovac, der ebenso auf Sebastiaan Bornauw (Oberschenkelprobleme) und Amin Sarr (Knieprobleme) verzichten muss. Gute Nachricht: Torjäger Jonas Wind, der verschnupft war, ist "hundertprozentig einsatzfähig". Und: Mit Nachwuchstorjäger Dzenan Pejcinovic und Mittelfeldmann Kofi Amoako reisen zwei U-19-Spieler mit.

Tedesco: "Wir schätzen Asters Qualitäten sehr"

Kein Arnold bedeutet sehr sicher, dass Kovac erneut auf seine aktuell offenbar bevorzugte Doppelsechs bauen wird. Mattias Svanberg ist gesetzt, Aster Vranckx ist in den vergangenen Wochen zunehmend in die Rolle von Kapitän Arnold als Sechser geschlüpft. Von Kovac wurde der 21-Jährige für seine Auftritte reichlich gelobt, und auch Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco ist zufrieden mit der Entwicklung des Wolfsburgers. "Wir schätzen Asters Qualitäten sehr", betont der Coach gegenüber dem kicker, "er ist ein sehr zweikampfstarker Spieler. Und gerade, wenn wir so offensiv spielen wie zuletzt, hält er die Position im defensiven Zentrum sehr diszipliniert."

In den letzten beiden Spielen Belgiens kam Vranckx jeweils eine Hälfte zum Einsatz, mit Blick auf die EM im kommenden Jahr scheint er aktuell gute Karten zu besitzen - wenn er sich jetzt dauerhaft beim VfL behauptet. "Wir freuen uns natürlich, dass er in Wolfsburg zuletzt wieder regelmäßig gespielt hat", sagt Tedesco. "Wir hoffen, dass er in den nächsten Monaten daran anknüpfen kann. Gerade in seinem Alter ist es wichtig, viel Spielzeit zu bekommen."

In der vergangenen Saison siegte Wolfsburg in Bochum 5:1

In Bochum wird Vranckx am Samstag spielen, für den VfL geht es darum, den Heimsieg gegen RB Leipzig (2:1) zu vergolden. Jedoch: Wolfsburg verlor die jüngsten fünf Auswärtsspiele allesamt. Niko Kovac, der bislang weder als Spieler noch als Trainer gegen Bochum unterlag ("Das hatte ich nicht auf dem Radar"), weiß, was seine Mannschaft erwartet: "Zuerst müssen wir den Kampf annehmen." Das tat sein Team in der vergangenen Saison - in Bochum gab es ein 5:1.