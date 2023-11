Bochum machte Wolfsburgs Kovac meist glücklich

Auswärts fühlt sich der VfL seit geraumer Zeit nicht glücklich. Da kommt der Namensvetter im Ruhrpott als nächster Gegner gerade recht. Auf den Torhüter wartet dabei sogar noch ein besonderes Jubiläum.

Wolfsburgs Schlussmann Koen Casteels könnte am Wochenende seinen 100. Sieg in der Bundesliga feiern. IMAGO/Christian Schroedter

Vergangenen Samstag hielt Koen Casteels den 2:1-Sieg gegen RB Leipzig fest. Wolfsburgs belgischer Torhüter wurde für seine Leistung mit der kicker-Note 2 belohnt und an diesem Spieltag nur noch von seinem Kölner Kollegen Marvin Schwäbe (1,5) überboten. Schon an diesem Samstag könnte der 31-Jährige erneut Grund zur Freude haben: In seinen 267 Bundesligaspielen für die Niedersachsen, Hoffenheim und Bremen feierte Casteels bislang 99 Siege (bei 75 Unentschieden und 93 Niederlagen). Steht im Ruhrpott nun das besondere Jubiläum des 100. Triumphes für den Keeper an?

"Elfer-Könige" in Handschuhen

In Bochum kommt es in Bezug auf die Torhüterposition am Wochenende zu einer weiteren Besonderheit. Casteels und sein Gegenüber Manuel Riemann nämlich sind echte "Elfer-Könige" der Liga - in Handschuhen. Gegen den heutigen Wolfsburger wurden nur 30 von 46 Strafstöße verwandelt, das entspricht einer Quote von 65,2 Prozent für die Schützen. Getoppt wird dieser Wert ausgerechnet von Riemann, gegen den die Gegner nur in 13 von 24 Versuchen erfolgreich waren, das entspricht einer mageren Trefferquote von nur 54,2 Prozent. Kein anderer aktueller Bundesligakeeper, der mindestens bei zehn Elfmetern gefordert war, konnte bisher eine so gute Bilanz erreichen wie die zwei VfL-Schlussleute.

Für Wolfsburg sind die statistischen Werte der jüngeren Saisonphase unterdessen mies, holte man doch nur drei seiner 16 Zähler in der Fremde. Bei keinem anderen Klub ist die Diskrepanz zwischen Auswärts- und Heimbilanz so groß. Das Team verlor die vergangenen fünf Auswärtsspiele allesamt. Einen solchen Negativlauf auf den Plätzen des Gegners hatte der VfL zuletzt in der Spielzeit 2011/12 zu verkraften, Allzeit-Negativrekord sind sieben Auswärtsniederlagen am Stück, das passierte den "Wölfen" 2005/06. Saisonübergreifend verlor Wolfsburg sieben der jüngsten acht Auswärtsspiele (bei nur einem Sieg, Ende August mit 2:1 in Köln).

Doch ein Fakten-Steilpass könnte nunmehr aus der Krise führen, wobei ausgerechnet der zuletzt in die Kritik geratene Wolfsburger Trainer dabei die Schlüsselrolle spielt. Niko Kovac machte in seiner Karriere nämlich meistens der kommende Gegner verlässlich glücklich: Der 52-Jährige verlor bislang weder als Spieler (sieben Siege, drei Remis), noch als Trainer (zwei Siege) ein Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum!

Svanberg und Wimmer trafen letztmals

Und auch, wenn die Wolfsburger in acht Auswärtsspielen seit ihrem letzten Gastspiel in Bochum insgesamt nur sechsmal trafen - am 29. Spieltag der Vorsaison ließen sie es bei ihrem 5:1-Kantersieg beim Namensvetter richtig krachen. Mehr Tore waren es in der gesamten Bundesligageschichte bei einem Auswärtsspiel noch nie für sie. Mattias Svanberg und der derzeit mit einer Syndesmoseverletzung ausfallende Patrick Wimmer erzielten an jenem 22. April 2023 jeweils ihr bislang letztes Bundesligator. Der Schwede Svanberg traf damals sogar doppelt.