Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge (inklusive Pokalaus in der Verlängerung in Gladbach) haben die Wölfe am Samstag bei Aufsteiger Darmstadt wieder gewonnen (1:0) - und das sogar in Unterzahl. Die Bayern zeigten nach dem 1:5 in Frankfurt im Topspiel gegen Stuttgart zuhause eine starke Reaktion und wiesen den VfB mit 3:0 eindrucksvoll in die Schranken. Der direkte Vergleich spricht klar für den Rekordmeister: In 52 Duellen gewann der VfL nur viermal, allerdings immer zuhause.