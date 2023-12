1870481987

In der Startelf der Münchner stand an diesem Mittwoch (20. Dezember 2023) auch wieder Jamal Musiala, der im Alter von 20 Jahren und 297 Tagen zum jüngsten Bayern-Profi mit 100 Bundesliga-Spiele avancierte. In der gesamten Geschichte waren nur Julian Draxler (damals Schalke), Timo Werner (RB Leipzig) und Kai Havertz (damals für Bayer 04 Leverkusen) schneller. Getty Images