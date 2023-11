Wo Freiburg konkret eine Winterverstärkung sucht

Der Kaderzuschnitt im Sommer war bereits schmal. Jetzt hat der SC Freiburg eine lange Ausfallliste zu beklagen - und sucht mindestens in einem Bereich intensiv nach einer Verstärkung im Winter.

Das nennt man wohl einen Lauf. Merlin Röhl hat sich in seinen vergangenen fünf Spielen jeweils in die Scorerliste eingetragen. Eine Vorlage beim 3:3 gegen Gladbach, dann seine jeweiligen Premierentreffer gegen Backa Topola (5:0) in der Europa League und in der Bundesliga beim 1:3 in Leipzig. Auch bei der deutschen U-21-Auswahl setzte der 21-Jährige seine Serie fort: Dem Assist beim 4:1 gegen Estland folgte das erste Tor für die ältesten DFB-Junioren beim wichtigen 3:1 gegen Polen.

Bei der U 21 kam Röhl als einer von zwei Achtern zum Einsatz, beim SC war er zuletzt noch weiter vorne aktiv. Zunächst als hängende Spitze im 4-4-2 und dann zweimal rechts in der offensiven Dreierreihe im 3-4-3. Gepaart mit seinen starken Leistungen ist das natürlich ein großer Grund zur Freude für die SC-Verantwortlichen. Die Lage verschärft aber einen Engpass an anderer Stelle.

Die Zentrale im Fokus

"Klar ist, dass wir uns im zentralen Mittelfeld umschauen", nennt Sportdirektor Klemens Hartenbach im Gespräch mit dem kicker den aktuell drängendsten Nachholbedarf im ohnehin schmalen 25er Kader und erklärt: "Da Yannik Keitel leider nicht wie gewünscht auf die Beine kommt und bisher dadurch keine verlässliche Größe ist und Merlin gerade eins weiter vorne gut spielt, wird es dünn in der Zentrale."

Das ist wohl bemerkt quantitativ gemeint. Denn auf das Stammduo auf der Doppelsechs, bestehend aus Nicolas Höfler und Maximilian Eggestein, ist absolut Verlass. Den beiden Stützen sollte allerdings angesichts der gerade ohnehin schon angespannten Personallage nichts passieren. Verletzungsanfällig sind beide zwar nicht, Höfler fehlte in dieser Saison jedoch schon in vier Ligaspielen wegen Rotsperren.

Röhl stünde bei einem Ausfall zwar bereit, weil Christian Streich derzeit zumindest in der Offensive noch ein paar Alternativen hat. Als nächstes müsste er in der Zentrale aber wohl schon auf U-23-Kräfte wie Fabian Rüdlin zurückgreifen, der zuletzt schon einige Male auf der Bank saß und beim 0:3 in München in der Schlussphase sein Bundesligadebüt gab.

Der frühere DFB-U-21-Kapitän Keitel scheint derweil vorerst in einem neuen Kapitel seiner unerfreulichen Verletzungshistorie festzustecken. Wegen erneuter Adduktorenbeschwerden ist der 23-Jährige wieder außer Gefecht, kam Anfang Oktober beim 2:0 gegen Augsburg letztmals zum Einsatz, saß zwischendurch Anfang November lediglich zweimal auf der Bank.