Wird Kramer die Leipzig-Überraschung?

Als eine Folge der 0:6-Niederlage gegen Freiburg dürfte Borussias Startelf in Leipzig ein anderes Gesicht erhalten. Fürs zentrale Mittelfeld bietet sich eine neue Option mit viel Erfahrung an.

Christoph Kramer ist wieder richtig mit dabei. Lange, viel länger als erwartet, hatte sich die Muskelverletzung im Oberschenkel hingezogen, die der Mittelfeldspieler selbst als "kleinen Faszienriss" beschrieb. Von Mitte Oktober bis Anfang Dezember musste Kramer zuschauen und saß beim 0:6-Debakel gegen den SC Freiburg am Sonntag erstmals auf der Bank. Zum Einsatz kam er nicht - doch das könnte sich am Samstag in Leipzig ändern.

Im Training geht Kramer wieder in bekannter Manier zu Werke. Traut ihm Trainer Adi Hütter zu, trotz der vergleichsweise langen Pause auch schon von Beginn spielen zu können, wäre der Rio-Weltmeister für Leipzig sogar eine sehr interessante Alternative. Kouadio "Manu" Koné vermittelte in Köln (1:4) und gegen Freiburg den Eindruck, dass er eine Pause vertragen könnte. Nimmt ihn Hütter raus, wäre ein Platz in der Zentrale neben dem gesetzten Denis Zakaria frei.

Neuhaus hat sich ins Hintertreffen gebracht

Florian Neuhaus hat sich nach einem zwischenzeitlichen Aufwärtstrend und zwei eigenen Treffern durch den folgenschweren Fehlpass in Köln, der zum 1:2-Rückstand führte und damit die Niederlage einleitete, wieder ins Hintertreffen gebracht. Außerdem wäre mit dem Nationalspieler die Doppelsechs recht offensiv ausgerichtet.

Doch nach sechs Gegentreffern, auch wenn gegen Freiburg gleich vier Tore einer Standardsituation entsprangen, ist eher Stabilität gefragt. Das würde für den lauf- und zweikampfstarken Kramer sprechen. Genau wie der Punkt Routine. Erfahrung auf dem Platz kann in der sportlich heiklen Situation und in Anbetracht der offensichtlichen Verunsicherung der Mannschaft nicht schaden.

Ist Kramer schon fit für die Startelf?

Die entscheidende Frage aber bleibt: Ist Kramer nach der Zwangspause überhaupt schon bereit für einen Startelfeinsatz? Sein letztes Pflichtspiel bestritt er am 2. Oktober in Wolfsburg (7. Spieltag). Beim 3:1-Erfolg, Gladbachs bisher einzigem Auswärtssieg in der laufenden Bundesligasaison, wurde Kramer in der 60. Minute eingewechselt.