ManUnited zieht trotz Chancenwucher im FA Cup weiter

Manchester United steht in der vierten FA-Cup-Runde. Bei Drittligist Wigan Athletic vergaben die Red Devils zahlreiche Chancen, am Ende stand aber dennoch ein hochverdientes und standesgemäßes 2:0.

Athletic-Coach Shaun Maloney nahm nach dem 1:1 beim FC Barnsley zwei Änderunghen vor. Aasgaard und Humphrys starteten anstelle von Lang und Magennis (beide Bank)

Auch Uniteds Trainer Erik ten Hag veränderte seine Elf auf zwei Positionen. Im Vergleich zum 1:2 bei Nottingham Forest ersetzte McTominay Eriksen, zudem startete Höjlund anstelle von Antony. Rashford rückte dafür aus dem Sturmzentrum wieder auf die Außenbahn.

Diogo Dalot mit der Führung - United betreibt Chancenwucher

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gastgeber, die früh in der Partie durch Aasgaard die erste Top-Chance hatten. Der Däne scheiterte aber an dem zuletzt oft unglücklichen Onana (3.). United war gewarnt und übernahm in der Folge die Spielkontrolle. Der erste gefährliche Abschluss für die Red Devils ging auf das Konto von Rashford (14.). Die Gäste wurden gefährlicher, auch McTominay verpasste den Führungstreffer (17.), der denn aber fünf Minuten später fallen sollte: Diogo Dalot schlenzte den Ball aus rund 17 Metern ins rechte Eck.

Ausgangspunkt des Treffers war eine der vielen gefährlichen Flanken von Garnacho in dieser Phase. Auch Rashfords Abschluss (24.) und der Lattenkopfball von Höjlund (29.) bereitete der Argentinier vor. Wigan war in der Defensive beschäftigt und konnte nicht mehr so viele Nadelstiche nach vorne setzen. Einer wurde aber doch gefährlich (28.). Bis zur Pause hätte sich der FA-Cup-Sieger von 2013 über einen weiteren Gegentreffer nicht beschweren können, doch eine Doppelchance von Rashford und Höjlund (36.) sowie ein weiterer Lattentreffer durch Garnacho (40.) fanden nicht den Weg ins Netz.

Bruno Fernandes erhöht vom Punkt

Die Red Devils blieben auch zu Beginn des zweiten Durchgangs die klar spielbestimmende Mannschaft. Ihnen gelang es aber nicht mehr so gut wie im ersten Durchgang, sich teils Hochkaräter im Minutentakt herauszuspielen. Den ersten nennenswerten Abschluss hatte Mainoo in Minute 62. Bei nur einem Treffer Vorsprung birgt sich logischerweise immer ein Risiko, sich einen Gegentreffer zu fangen - so auch in Minute 67. doch Mainoo verteidigte im Eins-gegen-eins gegen den auffälligen Wigan-Offensivakteur Godo.

In Minute 72 zeigte der Unparteiische Anthony Taylor dann auf den Punkt. Bruno Fernandes ging nach einem leichten Kontakt zu Boden - den fälligen Elfmeter verwandelte er sich zur Entscheidung (74.). Der englische Rekordmeister wollte in Folge auch noch das 3:0 erzielen, scheiterte jedoch abermals am starken Tickle im Tor der Gastgeber (81., 82.). Auch Bruno Fernandes ließ seinen zweiten Treffer liegen (86.). Am Ende blieb es beim hochverdienten, aber letztlich auch standesgemäßen 2:0 für die Gäste.

Wigan Athletic gastiert am Dienstag im Achtelfinale der EFL Trophy bei den Doncaster Rovers. Manchester United trifft in der Premier League am 14. Januar auf Tottenham (17.30 Uhr).