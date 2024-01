Doppelpack Foden: ManCity steigt torhungrig in den FA Cup ein

Triple-Sieger Manchester City hat zu seinem Start in den FA Cup Zweitligist Huddersfield keine Chance gelassen. Die Citizens drehten nach etwas Anlaufzeit auf und schlugen dank ihrer Effizienz fünfmal zu. Ganz nebenbei feierte De Bruyne sein Comeback.

Skyblues-Coach Pep Guardiola setzte zum Auftakt seines Teams im FA-Cup wie gewohnt auf den ehemaligen Bielefelder Ortega Moreno, mit Gvardiol (Leipzig), Akanji und Sergio Gomez (beide BVB) starteten drei weitere Ex-Bundesligaspieler.

Zu Beginn stand Außenseiter Huddersfield Town hoch, doch nach wenigen Minuten übernahmen die Citizens gegen mutige Terriers das Kommando. Die gesamte Anfangsphase über konnten Alvarez und Co. jedoch keine Gefahr entfachen. Die beiden Youngster Lewis und Bobb standen sich bei der vielversprechendsten Gelegenheit selbst im Weg (17.).

Doppelschlag: Foden und Alvarez brechen den Bann

Lange lief ManCity an, nach etwas mehr als einer halben Stunde brach Foden schließlich den Bann: Der englische Nationalspieler hielt nach einer ungewollten Lewis-Vorarbeit den Fuß rein (33.). Nur vier Minuten später erhöhte Alvarez für dominante Citizens, bei denen Akanji früh verletzt hatte ausgewechselt werden müssen (18.).

In der zweiten Hälfte änderte sich am Spielgeschehen wenig. Guardiolas Team spielte im Stile einer Handballmannschaft um den gegnerischen Strafraum - und verpasste zunächst das 3:0: Bobb verzog nach schöner Einzelleistung (53.).

De Bruyne feiert Comeback mit Torvorlage

Nach knapp einer Stunde wurde es im Etihad Stadium dann laut, der belgische Spielmacher De Bruyne feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback (57.). Nur eine Minute später erhöhte Bobb kurios, seine Flanke auf den Belgier wurde ins Tor abgefälscht.

Während Huddersfield in Person von Thomas den Ehrentreffer vergab, weil Ortega Moreno klasse parierte (60.), hatten die Hausherren Gefallen am Toreschießen gefunden. Foden schlenzte den Ball nach einer Eckenvariante ins Netz (65.) und Doku, der neben De Bruyne Comeback feierte, vollendete die Vorarbeit seines belgischen Landsmannes (74.). Beim 5:0 blieb es auch - weil Ortega Moreno erneut den Ehrentreffer verhinderte. Radulovic verzweifelte am deutschen Keeper (87.).

Die Citizens gastieren am 13. Januar ab 18.30 Uhr in der Premier League bei Newcastle United. Huddersfield empfängt ein paar Stunden früher Plymouth Argyle (16 Uhr) in der englischen Championship.