Sterlings perfekter Freistoß: Chelsea lässt Preston abblitzen

Im altehrwürdigen FA Cup hat der FC Chelsea die Pflichtaufgabe gegen den Zweitligisten Preston North End souverän gelöst. Beim 4:0 traf unter anderem Sterling traumhaft per Freistoß.

Weil Chelsea über die Liga nahezu keine Chance mehr haben dürfte, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren, sollten die Pokal-Wettbewerbe gewonnen werden. Im League Cup stehen die Blues bereits im Halbfinale, allerdings garantiert dieser beim Titelgewinn nur einen Startplatz in der Conference League. Anders der FA Cup, der den Gewinner direkt in die Europa League hievt.

Mauricio Pochettino stellte gegen Zweitligist Preston also nahezu seine beste Elf auf, wenngleich dem CFC einige Stammkräfte fehlten. In der Abwehr feierte Youngster Gilchrist sein Startelfdebüt, der 20-Jährige bekam es mit dem sehr agilen Millar zu tun. Wenn Preston mal nach vorne kam, dann über dessen linke Seite. Dominant waren jedoch die Blues, die im ersten Durchgang aber nur wenige Lücken in der engmaschigen Gäste-Defensive fanden.

In Minute 22 hatte Palmer nach feiner Vorarbeit von Fernandez die Führung auf dem Fuß, hob den Ball aber leichtfertig am Tor vorbei. Lediglich Sterling und Fernandez konnten Prestons Keeper Woodman im weiteren Verlauf prüfen, zu wenig für die Ansprüche des CFC (20., 29.). Auf der anderen Seite musste Petrovic zweimal eingreifen, die Schüsse von Kean und Osmajic waren aber zu harmlos (19., 28.).

Broja hält den Kopf hin

Nach Wiederanpfiff zog Chelsea das Tempo deutlich an, Preston konnte sich nun kaum mehr aus der eigenen Hälfte befreien. Chancen waren jedoch weiterhin Mangelware, bis Broja die Blues in Minute 58 erlöste: Gusto flankte punktgenau auf den Kopf des Angreifers, der den Ball im linken Eck versenkte. Kurz darauf schnürte Broja nach einer Mudryk-Flanke beinahe den Doppelpack (60.).

Beide Teams wechselten anschließend jeweils doppelt, Chelsea spielte aber weiter druckvoll nach vorne. Belohnt wurde das mit dem 2:0, Joker Thiago Silva traf per Kopf nach einer Ecke von Palmer (66.). Wenig später machte Sterling alles klar, der Engländer schlenzte einen Freistoß aus 18 Metern perfekt ins linke Eck (69.).

Die Blues wollten das Ergebnis noch höher gestalten, Broja und Sterling zielten in der Folge etwas zu ungenau (71., 72.), ehe Fernandez zum 4:0-Endstand traf (85.). Die Partie war bereits zuvor längst entschieden, von Preston kam auch in den letzten Minuten nichts mehr. So zog Chelsea am Ende souverän in die nächste Runde des FA Cup ein. Als nächstes geht es für die Blues im League Cup weiter, dort steht am Dienstag (21 Uhr) das Halbfinal-Hinspiel in Middlesbrough an.