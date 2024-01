Luis Diaz macht alles klar: Liverpool schmeißt Arsenal aus dem FA Cup

Nach dem Remis in der Liga hat der FC Liverpool das FA-Cup-Duell mit Arsenal für sich entschieden. Den Unterschied in einer rasanten Partie machte Kiwiors Eigentor, ehe Luis Diaz den Schlusspunkt setzte.

Luis Diaz machte in dieser Situation den Deckel auf die Partie. Liverpool FC via Getty Images

Rund zwei Wochen nach dem Remis in der Premier League trafen Arsenal und Liverpool schon wieder aufeinander, diesmal im FA Cup. Beim Gastspiel im Emirates musste Jürgen Klopp neben Salah (Afrika Cup) und Endo (Asien Cup) auch kurzfristig auf seinen erkrankten Kapitän van Dijk verzichten. Aber auch Mikel Arteta konnte nicht seine beste Elf aufs Feld schicken, Gabriel Jesus fiel aus und Martinelli bekam zunächst eine Pause.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wollten die Gunners von Beginn an ein Zeichen setzen - und taten dies auch. Bereits nach drei Minuten war Nelson frei durch, traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz. Liverpool bekam kaum Zugriff und wirkte in der Defensive verunsichert. Havertz prüfte erstmals Alisson, anschließend traf Ödegaard nach einem Fehler von Gomez nur die Latte (9., 12.).

Auch Alexander-Arnold im Alupech

Über längere Ballbesitzphasen konnten die Reds ein wenig Tempo aus dem Spiel nehmen, blieben nach vorne aber sehr harmlos. Arsenal presste immer wieder hoch und erzielte dadurch frühe Ballgewinne, nach einem ebensolchen hatte Havertz einmal mehr die Führung auf dem Fuß (30.). Der Deutsche agierte im ersten Durchgang im Abschluss aber sehr unglücklich, so auch in Minute 39 und 44.

Arsenals Fahrlässigkeit vor dem Tor wurde beinahe durch Alexander-Arnold bestraft, Liverpools Kapitän an diesem Abend ließ den Querbalken mit einem strammen Schuss zittern (45.+1).

Kiwior köpft ins eigene Tor

Nach Wiederanpfiff dann ein anderes Bild, weil nun auch Liverpool mitspielte. Vor allem Darwin taute auf, einer seiner vielen Versuche verfehlte das rechte Eck nur knapp (55.). Arsenal wurde derweil nach einer feinen Freistoßvariante gefährlich, Saka schoss auf Vorlage von Havertz aber drüber (58.).

Es ging hin und her im zweiten Durchgang, beide Teams kamen immer wieder in aussichtsreiche Situationen, brachten es dann aber nicht zu Ende. 15 Minuten vor Schluss waren es erneut die Reds, die zielstrebiger wurden. Ramsdale parierte einen Schuss von Luis Diaz, anschließend köpfte der eingewechselte Diogo Jota an die Latte (78., 79.). Die Führung für Liverpool lag somit in der Luft und ließ nicht mehr lange auf sich warten - nach einer Freistoßflanke von Alexander-Arnold verlängerte Kiwior den Ball unglücklich ins eigene Netz (80.).

Luis Diaz sorgt für die Entscheidung

Arsenal war auf der Suche nach der Antwort, konnte diese in der Schlussphase aber nicht mehr liefern. Im Gegenteil: Mit dem letzten Angriff des Spiels machte Liverpool nach einem Konter den Deckel auf die Partie, Luis Diaz traf humorlos ins rechte obere Eck (90.+5).

Die Gunners müssen somit die dritte Niederlage in Folge verkraften, können nun aber ein wenig durchschnaufen. Erst am 20. Januar (13.30 Uhr) geht es in der Liga gegen Crystal Palace weiter. Liverpool will die Erfolgswelle derweil am Mittwochabend (21 Uhr) weiterreiten, im Halbfinal-Hinspiel des League Cup trifft der LFC zuhause auf den FC Fulham.