Wieso Selke gegen Leverkusen fehlte und wie Schultz mit ihm plant

Die Hoffnungen beim 1. FC Köln waren vor dem 0:2 gegen Leverkusen groß, doch am Ende fehlte Stürmer Davie Selke erneut im Kader. Das soll sich aber am kommenden Wochenende ändern.

Den Sonntag verbrachte Davie Selke noch einmal auf der Tribüne. Das 0:2 seines 1. FC Köln gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen verfolgte der 29 Jahre alte Angreifer wie knapp 50.000 andere auch als Zuschauer. Und das obwohl es in der Domstadt durchaus zarte Hoffnung gegeben hatte, dass es zumindest für einen Platz auf der Bank reichen hätte können.

Denn die schlechteste Offensive der Liga (16 Tore nach 24 Spielen) könnte ihren mit fünf Saisontoren besten Stürmer dringend gebrauchen. Der hatte sich im ersten Spiel des Jahres aber eine Fußverletzung zugezogen und seitdem gefehlt. Auch noch gegen Leverkusen, obwohl Selke in der Woche zuvor wieder mittrainiert hatte.

Das Risiko mit Selke - oder doch lieber Adamyan?

"Das war eine Vernunftsentscheidung", erklärte FC-Coach Timo Schultz im Nachgang und gab zu: "Ich hätte ihn gern dazugenommen und er hätte uns auch gutgetan." Allerdings habe Selke zuvor nicht eine einzige Einheit komplett mitgemacht und auch nicht Elf gegen Elf im Training spielen können.

"Er war mehr als sechs Wochen lang raus. Und Davie hat eine Historie, dass er mal zu früh eingestiegen ist", erklärte Schultz den Verzicht auf den immer wieder angeschlagenen 1,94-Meter-Mann. Deshalb setzte er im Sturmzentrum neben Jan Thielmann lieber auf Sargis Adamyan, der den Job von Platzhirsch Selke auch ganz gut ausfüllte. In Absprache mit dem Profi und der medizinischen Abteilung blieb Selke noch außen vor - was sich aber zügig ändern soll.

Denn am Montag mischte Selke auch schon wieder im Training mit, die Woche bis zum nächsten Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll ihn wieder komplett fit machen. Ob Schultz den engagierten Adamyan wieder auf die Bank setzt und Selke gleich von Beginn an aufstellt? Unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

Thielmann, der Selke die meiste Zeit vertrat und dann neben Adamyan begonnen hatte, wird jedenfalls gesperrt (Rote Karte nach Foul an Granit Xhaka) fehlen. Ein fitter Selke ist, das sieht wohl nicht nur Schultz so, beim 1. FC Köln "mehr als nur eine Alternative".