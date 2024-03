Wiedersehen für Kane und Dier: Bayern testet bei den Spurs

Rekordmeister Bayern München zurrt seinen Sommerfahrplan weiter fest: Im August steht ein besonderes Freundschaftsspiel an - denn Eric Dier und Harry Kane dürfen sich auf eine Rückkehr zu ihrem Ex-Verein freuen.

Erst kürzlich hatten die Bayern "eine besondere Reise" angekündigt, da sie im Rahmen ihrer Audi Summer Tour - erstmals 2014 durchgeführt - zum ersten Mal in Südkorea aufschlagen werden. Es ist der insgesamt vierte Ausflug nach Asien.

Darüber hinaus ist aber auch ein weiteres hochkarätiges Testspiel geplant. Und auch das hat speziell für zwei Profis des deutschen Rekordmeisters eine ganz besondere Note: Am 10. August tritt der FC Bayern um 18.30 Uhr im Rahmen des "Visit Malta Cups" bei Tottenham Hotspur an. Es wird im Tottenham Hotspur Stadium also ein Wiedersehen geben für den langjährigen Spurs-Torjäger Harry Kane und Defensivspezialist Eric Dier, den die Bayern fest von den Nordlondonern verpflichten werden.

Kane machte für Tottenham insgesamt über 430 Pflichtspiele, in denen ihm 280 Tore und 64 Vorlagen gelangen. Dier verbrachte fast zehn Jahre bei den Spurs, in seinen 365 Pflichtspielen für den Verein erzielte der englische Nationalspieler (49 Länderspiele, drei Tore) insgesamt 13 Treffer und bereitete zwölf weitere vor.

Gute Erinnerungen an die letzten Duelle

Überaus gute Erinnerungen an das letzte sportliche Aufeinandertreffen zwischen dem aktuellen Bundesliga-Zweiten und dem Premier-League-Fünften dürften die Bayern haben: In der Champions-League-Gruppenphase der Saison 2019/20 feierten die Münchner im Hinspiel einen historischen 7:2-Auswärtserfolg, bei dem Serge Gnabry ein Viererpack gelang. Im Rückspiel gewannen die Bayern auf dem Weg zum Champions-League-Titel auch ihr sechstes Gruppenspiel (3:1).

Insgesamt trafen die Spurs und die Bayern erst zwölfmal in ihrer Geschichte aufeinander. Zum fünften Mal werden die Londoner im August dabei Gastgeber sein.