Eberl bestätigt: FC Bayern verpflichtet Dier fest

Eric Dier wird über den Sommer hinaus für den FC Bayern München spielen. Der deutsche Rekordmeister hat den 30-jährigen Engländer nun fest verpflichtet.

Eine Not- wird zu einer Dauerlösung - zumindest mittelfristig. Innenverteidiger Eric Dier, den der FC Bayern München im Januar für ein halbes Jahr von Tottenham Hotspur ausgeliehen hat, bleibt dem deutschen Rekordmeister über den Sommer hinaus erhalten.

Wie zunächst The Athletic berichtete, hat sich der Vertrag des 30 Jahre alten Engländers bis 2025 verlängert. Das bestätigte am Freitagabend der neue Sportvorstand Max Eberl. "Sein Vertrag hat sich um ein Jahr verlängert aufgrund von Einsätzen", sagte Eberl bei DAZN und zeigte sich angetan von Diers Leistung beim 2:1 gegen RB Leipzig. "Was er gegen Leipzig gespielt hat als Persönlichkeit, da hilft er uns sehr."

Die für die Verlängerung notwendigen Konditionen - es soll sich um fünf Einsätze handeln - hat Dier inzwischen erfüllt. Neben der Leihe bis Sommer hatte es die Vertragsoption für zusätzliche zwölf Monate gegeben.

Da im Sommer 2025, nach Ablauf der zusätzlichen zwölf Monate, Diers Vertrag in Tottenham allerdings ausläuft, kann der FC Bayern den in der Defensive flexibel einsetzbaren Rechtsfuß sogar noch länger an sich binden und ihn zu diesem Zeitpunkt einfach als vertraglosen Spieler aufnehmen - ohne eine weitere Ablösesumme zu zahlen. Die aus München nach London bereits überwiesene Leihgebühr betrug rund vier Millionen Euro.

In London sieht Dier wohl kein Land

Der FC Bayern ist mit Diers Leistungen bislang zufrieden, dessen Zukunft bei Tottenham aktuell weniger aussichtsreich erscheint als in München. In der Innenverteidigung der Spurs sind der Ex-Wolfsburger Micky van de Ven und Weltmeister Cristian Romero normalerweise gesetzt, neben Alternative Ben Davies sorgt die Ankunft des vom FC Bayern ebenfalls umworbenen jungen Rumänen Radu Dragusin dafür, dass der ohnehin zum Ersatzmann degradierte Dier in der Rangordnung noch weiter zurückgefallen wäre.

In der Premier-League-Hinrunde kam der 49-malige englische Nationalspieler (drei Tore) lediglich auf vier Einsätze - nur einmal über 90 Minuten -, in der Bundesliga lief er bereits sechsmal auf. Viermal über die volle Spielzeit.