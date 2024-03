"Besondere Reise": FC Bayern fliegt in Kims Heimat

Vergangenes Jahr weilte der FC Bayern im Rahmen der Audi Summer Tour in Japan und Singapur, in diesem Sommer geht es für den deutschen Rekordmeister nach Südkorea.

Die diesjährige Audi Summer Tour führt den FC Bayern nach Südkorea und damit in die Heimat von Min-Jae Kim, der seit Juli 2023 bei den Münchnern unter Vertrag steht. Es ist die neunte Reise des FCB bei der Audi Summer Tour und die erste nach Südkorea. 2023 waren die Bayern in Japan und Singapur und beendeten die Reise mit einem spektakulären 4:3-Sieg über Liverpool.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem FC Bayern auf unserer Audi Summer Tour 2024 erstmals in Südkorea zu Gast sein werden" erklärte Michael Diederich, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Schließlich ist die Fußballbegeisterung in der gesamten Region "riesengroß, und wir sind stolz, dass wir in Min-Jae Kim einen der internationalen Topstars aus Südkorea in unserer Mannschaft haben".

"Es wird eine besondere Reise - für Min-Jae wie für unseren ganzen Verein", fügte Diederich an. Für die Bayern geht es im Rahmen der Audi Summer Tour, die erstmals 2014 durchgeführt wurde, zum insgesamt vierten Mal nach Asien, fünfmal zog es den Verein in die USA.