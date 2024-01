Wieder ein Abwehrspieler: Upamecano fällt vorerst aus

Die Verletzungssorgen beim FC Bayern wollen in der Defensive einfach nicht aufhören. Beim Nachholspiel gegen Union Berlin hat es Dayot Upamecano erwischt - und zwei weitere Spieler bereiten Sorgen.

Upamecano musste am Mittwochabend gegen Union Berlin (1:0) bereits nach der ersten Hälfte ausgewechselt werden und Eric Dier kam gegen die Berliner zu seiner Premiere. "Er war schon in der Untersuchung und es gibt schon eine Diagnose: Eine Faserverletzung auf der Rückseite des Oberschenkels", sagte Thomas Tuchel nach dem Spiel auf der Pressekonferenz über Upamecano.

"Das ist natürlich extrem bitter für Upa persönlich, aber auch für uns. Er ist in der derzeitigen Form fast unersetzlich, hätte ich beinahe gesagt. Er ist seit vielen Wochen in absoluter Topform: Ehrgeiz, Siegeswille und seine Körperlichkeit waren zuletzt herausragend gut. Deshalb tut uns das allen sehr weh." Auf eine genaue Ausfallzeit wollte sich der Coach wenige Minuten nach dem Spiel natürlich noch nicht festlegen. Allerdings prophezeite Tuchel, dass man bei einer Faserverletzung nicht von Tagen, sondern eher von Wochen spreche.

Auch Laimer verletzt ausgewechselt

Doch dabei blieb es an diesem Abend nicht. Denn auch Konrad Laimer musste angeschlagen ausgewechselt werden und auch ihm droht womöglich eine Pause. Zudem fiel Joshua Kimmich nach einem Zweikampf hart auf seine Schulter und musste kurz behandelt werden. Da müsse - genau wie beim Österreicher - "die Nacht abgewartet werden", sagte Tuchel. So wird bei dem Duo frühestens am Donnerstag Klarheit herrschen, ob es am kommenden Samstag beim FC Augsburg zur Verfügung stehen wird.

Tuchel: "Wir werden nicht in Panik verfallen"

"Wir sind nicht vom Glück verfolgt, es sind fast immer die gleichen Positionen", bilanzierte Tuchel, sagt aber auch: "Wir werden nicht in Panik verfallen." Deshalb ist nicht zu erwarten, dass die Transferpläne des FC Bayern deswegen nochmal umgeworfen werden. Während es bei Nordi Mukiele wohl noch Hoffnung gibt, ist der Transfer von Kieran Trippier jetzt auch offiziell "erledigt" (Sportdirektor Christoph Freund).