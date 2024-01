Bjelicas Tätlichkeit und Guerreiros Siegtor: Bayern mit Arbeitssieg gegen Union

Dank eines 1:0-Arbeitssieges gegen Union Berlin bog der FC Bayern nach der Niederlage gegen Werder wieder in die Erfolgsspur ein - nicht zuletzt dank einer Leistungssteigerung nach der Halbzeit.

Bayern-Coach Thomas Tuchel veränderte seine Startelf nach dem 0:1 gegen Werder Bremen auf einer Position: Goretzka spielte für Davies (Bank). Guerreiro rückte auf die Linksverteidigerposition.

Bei Union entschied sich Trainer Nenad Bjelica nach dem 0:0 in Freiburg gleich zu vier Änderungen: Statt Roussillon, Aaronson und Kaufmann (alle Bank) sowie dem verletzten Juranovic (muskuläre Probleme) begannen Trimmel, Gosens, Tousart und Hollerbach.

Schwindel: Volland muss früh vom Feld

Die Münchner kamen früh im Spiel nach einem Eckball zu einer Doppelchance, bei der sich Union-Keeper Rönnow gegen de Ligt und Upamecano binnen Sekunden gleich zweimal auszeichnen konnte (6.). Im weiteren Verlauf blieb der Rekordmeister spielerisch zwar klar überlegen, kam jedoch nur selten zu klaren Abschlüssen. Meist fehlte es bei den Bayern am letzten Tempo im letzten Drittel.

Bitter dann für Union: Volland, der schon in der 13. Minute im Luftduell von Upamecano am Hinterkopf getroffen worden war, und beim Fallen kurzzeitig bewusstlos zu sein schien, kehrte nach erster Behandlung zunächst zwar auf das Feld zurück, wurde jedoch - offenbar unter Schwindel leidend - in der 26. Minute gegen Behrens ausgewechselt.

Upamecano angeschlagen, Rönnow mit Glück

Am Spielverlauf änderte sich danach wenig. Nur einmal wurden die Köpenicker doch ein wenig gefährlich. Nach Vorbereitung von Hollerbach, der davon profitierte, dass sich Upamecano angeschlagen den linken Oberschenkel griff, schoss Haberer schließlich aus guter Position über das Tor (43.).

Erst in der Nachspielzeit wurde auch der FCB noch einmal gefährlich. Rönnow ließ einen Goretzka-Schuss nach vorne klatschen - und rettete anschließend gerade noch vor dem nachsetzenden Musiala (45.+4). So blieb es beim torlosen Remis.

Nach 30 Sekunden: Guerreiro trifft mit viel Gefühl

Mit Dier (erster Einsatz in der Bundesliga) statt Upamecano startete Bayern nach der Pause - und wie! Denn nach nur 30 Sekunden wurde Kane im Strafraumzentrum freigespielt und schoss wuchtig an den linken Pfosten. Den zurückprallenden Ball nahm Guerreiro auf und traf per Außenrist zum 1:0 für den Favoriten.

Im weiteren Verlauf agierten die Münchner mit mehr Druck als noch vor der Pause. Der vermeintliche Rekordtreffer von Kane, es wäre das 23. Vorrunden-Tor der Hinrunde gewesen - wurde aber wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung zurückgenommen (55.).

Griff ins Gesicht von Sané: Bjelica sieht Rot

Union lauerte auf Konter - und reklamierte in der 72. Minute Elfmeter, weil Behrens beim Abschlussversuch im Strafraum zu Fall kam. Der VAR checkte im Hintergrund, griff aber nicht ein, weil Behrens seinerseits im Fallen erst Laimer getroffen hatte. Kurz darauf leistete sich Union-Coach an der Seitenlinie bei einem Einwurf gleich zwei Griffe ins Gesicht von Sané - und sah von Referee Frank Willenborg die Rote Karte.

In der Schlussphase wurden die Eisernen nach einigen Wechseln zwar nominell etwas offensiver, die besseren Chancen hatte aber weiter Bayern: Goretzka zwang Rönnow zur Flugparade (81.), wenig später verpassten Kane und Müller in guten Positionen (85.). Und so blieb es beim Arbeitssieg für den FC Bayern.

Die Münchner spielen am Samstag nun im Derby beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr). Am Sonntag (15.30 Uhr) tritt Union zu Hause gegen Darmstadt an.