Bayern haken Trippier-Verpflichtung ab: "Ist erledigt"

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hat vor dem Nachholspiel gegen Union Berlin am Mittwochabend bestätigt, dass der Transfer von Kieran Trippier (Newcastle United) geplatzt ist. Bei einem anderen Spieler scheint noch Hoffnung zu bestehen.

Kieran Trippier wechselt nicht zum FC Bayern München. Das Thema "sei erledigt", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Mittwochabend im Interview bei "Sky". "Wir machen nur etwas, wenn wir 100 Prozent davon überzeugt sind. Es muss alles passen und das war hier nicht der Fall", erklärte Freund kurz.

Der FC Bayern soll laut englischen Medienberichten mit einem verbesserten Angebot von rund 15 Millionen Euro für Rechtsverteidiger Trippier bei Newcastle United abgeblitzt sein. Sein Vertrag beim Tabellenzehnten in England läuft noch bis zum Sommer 2025. Der ehemalige Teamkollege von Harry Kane und Eric Dier aus gemeinsamen Spurs-Zeiten stand in der laufenden Premier-League-Saison in 19 Einsätzen für die Magpies 19-mal in der Startelf.

Mukiele ist noch nicht abgehakt

Bei der Frage, ob es bei Nordi Mukiele noch Hoffnung gebe, sagte Freund: "Ja." Die Bayern würden den früheren Leipziger Mukiele (26) gerne ausleihen, sein aktueller Klub Paris Saint-Germain jedoch eine Kaufpflicht einbauen. Einen Ersatz benötigt PSG auch. Aber ein paar Tage Zeit wären ja noch bis das Transferfenster Ende Januar wieder schließt.

Damit bleibt die große Transferoffensive trotz personeller Probleme in der Abwehr im Winter bei den Bayern bisher aus. Lediglich Verteidiger Eric Dier (Tottenham Hotspur) wurde vom Rekordmeister bisher verpflichtet, um weitere Optionen in der Defensive für Trainer Thomas Tuchel zu schaffen.