Wieder die Wade: Zwangspause für Schonlau

Die Weihnachtszeit ist vermiest: HSV-Kapitän Sebastian Schonlau muss mehrere Wochen pausieren.

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau muss mit bandagierter Wade in Nürnberg vom Feld. IMAGO/Zink

Eigentlich war der Jahresabschluss für den Hamburger SV erfreulich. Die Hanseaten setzten sich am vergangenen Samstag mit 2:0 beim 1. FC Nürnberg durch, übertrafen die angepeilte 30-Punkte-Marke nach der Hinrunde und überwintern auf Rang drei. Die direkten Aufstiegsränge sind zwei (St. Pauli auf Platz zwei) und vier Punkte (Holstein Kiel, Platz eins) entfernt.

Es fand sich aber ein bitterer Wermutstropfen im Siegerkelch der Rothosen. Ihr Kapitän Sebastian Schonlau fällt für mehrere Wochen aus, wie der HSV am heutigen Donnerstag mitteilte.

Schonlau musste in der Nachspielzeit in Nürnberg verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Guilherme Ramos aufs Feld (90.+3).

Nach einer eingehenderen Untersuchung im UKE Athleticum in Hamburg wurde ein Sehnen- und Faszieneinriss in der linken Wade beim Spielführer festgestellt.

Bitter für Schonlau, es ist der nächste Rückschlag für den 29-jährigen Abwehrspieler, der seit 2021 für die Hamburger aufläuft und vom SC Paderborn kam. Die Verletzung zieht eine mehrwöchige Ausfallzeit nach sich, sodass Schonlau zum Start in die Rückrundenvorbereitung der Hanseaten am 2. Januar 2024 fehlen wird.

Zuerst war es die rechte Wade

Der Kapitän war in der Hinserie bereits wegen einer langwierigen Verletzung in der rechten Wade ausgefallen, nun wird er sich erneut gedulden und nach auskurierter Verletzung wieder an das Mannschaftstraining heranarbeiten müssen.

In der Vita Schonlaus stehen 23 Bundesligaspiele (zwei Tore) sowie 136 Zweitligapartien (sechs Treffer). Zudem absolvierte er 19 DFB-Pokalspiele (ein Tor).

Erneutes Spektakel gegen den FC Schalke?

Nach der Winterpause gastiert der Hamburger SV am 20. Januar 2024 beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Das furiose Hinspiel, Saisoneröffnung der 2. Liga, gewannen die Rothosen mit 5:3 gegen die Knappen.