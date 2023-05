Wie Werder Füllkrug zur kicker-Kanone verhelfen will

Mit zwei Treffern Vorsprung in der Torschützenliste geht Niclas Füllkrug in den 34. Bundesliga-Spieltag. Die Basis für den Gewinn der kicker-Torjägerkanone soll am Samstag zunächst der Teamerfolg sein.

Möchte sich am letzten Spieltag die kicker-Torjägerkanone sichern: Niclas Füllkrug. IMAGO/Nordphoto