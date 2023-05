Was den Ausfall von Füllkrug so langwierig macht

Auch im fünften Spiel in Folge wird Niclas Füllkrug dem SV Werder Bremen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Der unter der Woche zudem erkrankte Nationalspieler kommt einem Comeback weiter nicht entscheidend näher.

Woche für Woche drängt sich die Frage immer weiter auf: Spielt Niclas Füllkrug in dieser Bundesliga-Saison - und damit vielleicht überhaupt noch einmal - für den SV Werder Bremen? "Denkbar ist es", sagt Ole Werner zwar, bei genaueren Prognosen bleibt der Cheftrainer jedoch weiterhin vage: "Es ist eine Frage der Zeit." Die Wadenproblematik beim 30-Jährigen hält an - weshalb auch das nächste Auswärtsspiel des Aufsteigers am Sonntagabend (17.30 Uhr) bei RB Leipzig noch nicht für eine Rückkehr in den Kader in Frage kommt.

Am Freitag weilte Füllkrug erstmals in dieser Woche im Kreis der Mannschaft, absolvierte sein individuelles Programm, nachdem ihn zuvor ein Infekt zusätzlich beeinträchtigt hatte. "Das hat natürlich auch nicht gerade geholfen", erklärt Coach Werner, weil die Beschwerden des Angreifers am besten "über Training und Behandlung" aufzuarbeiten seien, so der 35-Jährige: "Da haben wir diese Woche keinen Schritt nach vorne machen können."

Top-Torschütze Füllkrug: Legt die Konkurrenz nach?

Vor einer Woche bereits hieß es laut Werner, dass der Aufbau des Angreifers "ruhiger und gezielter" erfolgen werde, ohne Füllkrug jeweils "für die Spiele fit zu kriegen". Doch nach der Partie in Leipzig bleiben ihm lediglich noch zwei Gelegenheiten gegen Köln und bei Union Berlin, um in dieser Saison noch einmal für Werder aufzulaufen - und bevor der beste Torschütze der Liga in der Sommerpause möglicherweise den Verein verlassen wird.

Diese zwei Partien verbleiben zudem noch, in denen Füllkrug seinen Vorsprung in der Torjägerliste vielleicht sogar noch zu verteidigen hat - wenn die Konkurrenz noch mal nachlegt. Aktuell liegt der 16-Tore-Mann noch drei Treffer vor gleich vier anderen Spielern mit je 13 Toren: Vincenzo Grifo (Freiburg), Randal Kolo Muani (Frankfurt), Marcus Thuram (Gladbach) und Christopher Nkunku (Leipzig).

Werner: "Wir hoffen, dass es noch mal hinhaut"

Die Probleme in der Wade treten beim Bremer auf, sobald die Bewegungen dynamischer werden, sagt Werner, deshalb sei der Ausfall mittlerweile so langwierig: "Trotzdem hoffen wir, dass es noch mal hinhaut" - mit einer Rückkehr von Füllkrug: "Speziell vielleicht schon nächste Woche." Zumindest diese vorsichtige Prognose wagt der Trainer also, für das kommende Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Köln.