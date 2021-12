Wer warum wo steht: Flekken sitzt Neuer im Nacken

Manuel Neuer ist zum 18. Mal die Nummer eins in der kicker-Rangliste der Bundesliga-Torhüter. Langeweile also unter den Schlussmännern? Nein, denn hinter Neuer setzt ein Spätstarter zum Höhenflug an.

Weltklasse

-

Internationale Klasse

Manuel Neuer

Zum insgesamt 18. Mal steht der Kapitän des FC Bayern an der Spitze der Rangliste. Für seine 13. Einordnung in die Kategorie Weltklasse hat es wie schon im Sommer nach Meinung der kicker-Redaktion aber nicht ganz gereicht. Der 35-Jährige spielte eine für seine Verhältnisse unspektakuläre Hinserie. Seine Fähigkeiten, potenziell gefährliche Situationen schon im Ansatz zu erkennen und notfalls auch an der Mittellinie zu entschärfen, sind weiter einsame Spitze. Herausragend agierte Neuer auch in der Champions League beim 4:0 in Lissabon (Note 1,5), bei der 1:2-Heimniederlage der Bayern gegen Eintracht Frankfurt hingegen sah er beim entscheidenden Tor nicht gut aus.

Mark Flekken

Mit 28 Jahren startete der Freiburger im vergangenen Halbjahr durch, die erste Halbsaison als Nummer 1 in der Bundesliga brachte ihm auch gleich die erste Nominierung für die niederländische Nationalelf ein. Nachdem ihm in der Vorsaison eine langwierige Ellbogenverletzung zu schaffen gemacht hatte, zündete der Spätstarter nun den Turbo. Kein Keeper in der Bundesliga hat eine höhere Quote abgewehrter Schüsse (79,5 Prozent), keine Mannschaft kassierte weniger Gegentore (16) und spielte häufiger zu null (sechsmal) als Freiburg. Der Höhenflug der Breisgauer ist auch dem starken Rückhalt zu verdanken. Neben den Kernqualitäten auf der Linie weiß Flekken spielerisch zu glänzen, wenn er etwa den heranstürmenden Gegner mit einem gekonnten Chipball zum Mitspieler ins Leere laufen lässt.

Gregor Kobel

Nicht wenige haben sich im Sommer gewundert, dass der BVB bei der Verpflichtung von Gregor Kobel trotz Corona-Sparzwängen 15 Millionen Euro für einen Torhüter lockermacht. Es war eine gute Investition, wie sich gezeigt hat. Der mit erst 24 Jahren jüngste Keeper in der Rangliste besticht mit einer beeindruckenden Physis, einem sehr guten Verhalten im Eins-gegen-eins und Rettungsaktionen außerhalb des Strafraums, die in Dortmund unter Vorgänger Roman Bürki Seltenheitswert hatten. Wenn die Abwehr der Borussen wackelte, verhinderte Kobel häufig Schlimmeres.

Yann Sommer

32 Gegentore musste Sommer in Gladbach einstecken, nur Fürth und Hertha BSC kassierten mehr Treffer. Dennoch verdiente sich der 33-Jährige das Prädikat Internationale Klasse. Zum einen, weil er am schwachen Abschneiden des Traditionsvereins kaum Aktien hält, zum anderen, weil er im Nationaltrikot überzeugte und entscheidend zur geglückten WM-Qualifikation beitrug.

Nationale Klasse

Stefan Ortega Moreno

Auch im zweiten Jahr nach dem Bielefelder Aufstieg glänzt der 29-Jährige als einer der spielerisch besten Keeper der Liga. Nicht nur mit herausragenden Leistungen in München (0:1), wo er ein drohendes Debakel verhinderte, und im Pokal in Mainz (2:3 n.V.) zeigte er, dass sein gutes Premierenjahr kein Zufall war.

Manuel Riemann

Eine 50-Prozent-Quote bei Elfmetern ist für einen Torhüter schon ordentlich. Der Bochumer hat diese - aber als Schütze; im Pokal verwandelte er den entscheidenden Elfmeter gegen Augsburg, in der Liga gegen Hoffenheim nicht. Auf der Linie ist der 33-Jährige in der Bundesliga bei bislang zwei Duellen vom Punkt sogar beide Male als Sieger hervorgegangen. Doch der Routinier glänzte in seinem ersten Halbjahr in der obersten Spielklasse mit weit mehr Qualitäten. Oft pariert er spektakulär, so gut wie immer war er zuverlässig. Eine gute Spieleröffnung und das lautstarke Dirigieren der Hintermannschaft komplettieren das für den VfL so wichtige Gesamtpaket.

Oliver Baumann

Der 31-Jährige hat eine seiner besten Halbserien in der Bundesliga gespielt. Mit starken Leistungen hat er der TSG Hoffenheim in Freiburg (2:1) und Leverkusen (2:2) wichtige Punkte gesichert, sein Team beim BVB (2:3) zudem lange im Spiel gehalten. Auf der Linie agierte er extrem zuverlässig, seine Qualitäten mit dem Fuß dienen als Basis für die häufig provokante Spieleröffnung der Kraichgauer.

Peter Gulacsi

Der Ungar agiert selten spektakulär, ist aber weiter Mister Zuverlässig in Leipzig. Der 31-Jährige war in dieser Saison bisher einer der wenigen RB-Akteure, die die gewohnten Qualitäten auf den Rasen brachten - bis auf wenige Ausnahmen, die ihn aber unterm Strich die Einordnung in die Internationale Klasse gekostet haben (0:2 in Hoffenheim, 3:6 bei Manchester City).

Kevin Trapp

Der Saisonverlauf der Eintracht spiegelt sich auch in den Leistungen des 31-Jährigen wider: Anfangs mit kleineren Wacklern und ohne durchgehend Sicherheit auszustrahlen, hat sich Trapp gesteigert - allen voran mit einer Weltklasseleistung beim 2:1 der Eintracht beim FC Bayern. Nur die zweite Hinrundenhälfte betrachtet, wäre er ein Kandidat für die höhere Kategorie.

Wer warum fehlt

Koen Casteels

Im Sommer noch auf Ranglistenplatz 2 in der Internationalen Klasse einsortiert, ging es für den Belgier bergab. In mehreren Spielen war der 29 Jahre alte Keeper des VfL Wolfsburg an Gegentoren beteiligt, überragende Leistungen blieben aus. Sein hohes Potenzial konnte er im zweiten Halbjahr 2021 nicht wie zuvor abrufen

Lukas Hradecky

In der Liga spielte der Leverkusener Kapitän meist solide, sah aber zuletzt in Verbindung mit seinen Vorderleuten bei Gegentoren auch wiederholt unglücklich aus. Mit einem groben Patzer hatte der 32-jährige Finne zudem das Aus im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC (1:2) mitzuverantworten

Robin Zentner

Sechs weiße Westen sind geteilter Bestwert, mit nur 17 Gegentoren stellt Mainz 05 zudem die drittbeste Defensive der Liga. Der 27-Jährige spielte dabei immer solide und steigerte sich im Vergleich zur vergangenen Rückrunde auch leicht. Doch vom Durchschnitt der Liga konnte er sich nicht entscheidend absetzen.

