Wenig Geld und die 15-Werktage-Regel: Schalkes schwierige Trainersuche

Wer folgt beim FC Schalke 04 auf Thomas Reis? Diese Frage konnten die Entscheidungsträger bei Königsblau am Mittwoch noch nicht beantworten - erst "ab Mittag" sollte die Suche intensiviert werden. Vorerst erhält die Interimslösung vollstes Vertrauen.

Sportdirektor André Hechelmann und Co. suchen nach einem neuen Trainer für den FC Schalke 04. IMAGO/RHR-Foto

Am Mittwochmorgen verkündete der FC Schalke 04 die Trennung von Trainer Thomas Reis. Neben der sportlichen Talfahrt haben auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten zum Bruch zwischen dem 49-Jährigen und den Verantwortlichen der Königsblauen geführt, wie Sportvorstand Peter Knäbel auf der am Vormittag außerordentlich einberufenen Pressekonferenz erklärte: "Wir haben uns noch einmal die Zeit genommen und genau hingeschaut. Wir haben aber feststellen müssen, dass die Situation sowohl menschlich wie auch inhaltlich festgefahren ist."

Nach dem Rückschlag beim FC St. Pauli am vergangenen Samstag (1:3) habe man "den Wochenanfang noch einmal atmosphärisch auf sich wirken lassen", sagte Knäbel und habe den Entschluss gefasst, "dass wir jetzt handeln müssen". Sportdirektor André Hechelmann ergänzte bezüglich der Entscheidung: "Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt." Mit den Partien am Freitag beim SC Paderborn (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und gegen Hertha BSC (8. Oktober) habe Schalke "zwei elementar wichtige Spiele vor der Brust" und "keine Zeit zu verschenken".

Die Entscheidung, in Vorbereitung auf die Partie gegen die Ostwestfalen Matthias Kreutzer als Interimstrainer sowie dem erfahrenen Mike Büskens die Verantwortung zu übertragen, begründete Hechelmann mit Kreutzers "klaren, direkten und kernigen Botschaften, das wird der Mannschaft helfen". Mit dem Duo sei man "überzeugt, dass wir die Trendwende jetzt einleiten können und basierend darauf dann der neue Trainer zu gegebener Zeit weiterarbeiten" kann, wenngleich die Vorbereitungszeit "knapp, aber absolut vertretbar" sei - schließlich kenne Kreutzer - bislang Co-Trainer - die Mannschaft bereits.

Hechelmann nennt keine Namen - Interims-Duo auch gegen Hertha?

Apropos neuer Trainer: In dieser Hinsicht wollten die beiden Verantwortlichen keine Namen nennen - beziehungsweise konnten sie dies nicht: "Wir werden ab heute Mittag die Suche intensivieren", erklärte Hechelmann rund drei Stunden nach der Verkündung der Trennung von Reis, versicherte aber auch: "Wir haben natürlich auch eine Liste und eine Idee für mögliche Trainer parat."

Zum Thema Kommentar zum Aus von Thomas Reis

Mit der Suche werde man sich Zeit lassen. Auch, weil die Möglichkeit besteht, Kreutzer und Büskens mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC zu betrauen. "Qua Regelung ist es möglich, dass Matthias 15 Werktage die Mannschaft betreut", so Hechelmann mit Blick auf Kreutzers fehlende UEFA-Pro-Lizenz. Zudem wies Knäbel auf die finanziellen Schwierigkeiten des krisengebeutelten Absteigers hin, die die Suche erschweren. "Wir werden keine Millionen an Ablösesumme zahlen können", so der Sportvorstand, der ebenfalls um Geduld bat: "Wir werden aber im Rahmen unserer Möglichkeiten einen sehr guten Trainer finden."