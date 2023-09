Schalke trennt sich von Trainer Reis

Der sportliche Niedergang beim FC Schalke war nach dem Abstieg zu extrem. Nun zogen die Königsblauen die Reißleine und trennen sich von Trainer Thomas Reis.

Das aufreibende Torwart-Thema rund um Ralf Fährmann, die Suspendierung von Timo Baumgartl - und so einige sportliche Negativerlebnisse: Der FC Schalke 04 erlebt einmal mehr turbulente Tage und hat sich nun früh in der Saison von Thomas Reis getrennt. "Nach den zuletzt insgesamt enttäuschenden Auftritten und mangelnder Erfolgsperspektive hat sich die sportliche Leitung dazu entschieden, Cheftrainer Thomas Reis und Co-Trainer Markus Gellhaus mit sofortiger Wirkung freizustellen", teilten die Königsblauen am Mittwochmorgen mit. "Bis auf Weiteres" werde der bisherige Reis-Assistent Matthias Kreutzer übernehmen.

"Nach dem Sieg der Moral gegen Magdeburg war unsere Erwartungshaltung, dass wir auf St. Pauli weitere Fortschritte sehen würden. Stattdessen mussten wir einen empfindlichen Rückschritt hinnehmen", erklärt Sportvorstand Peter Knäbel. Am Samstag hatte S04 bei St. Pauli mit 1:3 verloren. "Wir haben die vergangenen Tage zu intensiven Beratungen genutzt und sind zu dem Schluss gekommen, diesen Schritt im Sinne des Vereins genau jetzt tätigen zu müssen. Unser Ziel ist es, den seit dem Saisonstart insgesamt negativen Trend zu brechen."

Im Sommer waren sich die Schalker Verantwortlichen noch einig darüber, dass der Vertrag mit dem 49-jährigen Coach im Herbst vorzeitig verlängert werden soll. Doch in der Zweitliga-Saison blieben nicht nur die Ergebnisse unter dem Ex-Bochumer aus, sondern auch die Leistung der Mannschaft befand sich seit Wochen in einer dramatischen Abwärtsspirale.

"Volles Vertrauen" in Interimstrainer Kreutzer

"Wir haben bis zuletzt alles dafür getan, um uns gemeinsam mit Thomas Reis aus dem sportlichen Tief heraus zu arbeiten", so Sportdirektor André Hechelmann. "Nach den internen Besprechungen der vergangenen Tage fehlte uns jedoch die notwendige Überzeugung, dass wir die Negativentwicklung in der bisherigen Konstellation stoppen und so kurz- und mittelfristig erfolgreich sein können. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen neuen Weg zu gehen." Nun sei das Ziel, "mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Matthias Kreutzer genießt unser volles Vertrauen, und wir werden ihn mit all unseren Mitteln unterstützen. Parallel arbeiten wir an der Nachfolgelösung."

Reis hatte die Knappen vor knapp einem Jahr am 27. Oktober als Bundesliga-Schlusslicht von Frank Kramer übernommen. Der Coach konnte einen scheinbar hoffnungslosen Absteiger spätestens in der Rückrunde so weit wieder aufrichten (sechs Siege, sieben Unentschieden, zehn Niederlagen), dass der Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag in Reichweite lag, ehe das 2:4 in Leipzig diese letzte Hoffnung abermals zunichte machte.

Wieder in der 2. Liga angekommen, reichten die bisherigen zwei Siege (3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern und das dramatische 4:3 gegen Magdeburg) sowie das eine Remis in Wiesbaden (1:1) mitnichten aus, um nach der insgesamt vierten Saison-Niederlage die Hoffnung auf eine Wende unter Reis am Leben zu erhalten. Am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert Schalke als Tabellen-16. beim Tabellen-15. SC Paderborn.