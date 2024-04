"Welt beim FC Bayern geht nicht unter": Hoeneß reagiert auf Nagelsmann-Entscheidung

Mit der Vertragsverlängerung beim DFB ist klar, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den beim FC Bayern freiwerdenden Trainerposten nicht besetzen wird. Uli Hoeneß bedauert die Entscheidung.

Im Sommer ist für Thomas Tuchel Schluss beim FC Bayern, den Trainerstuhl wird aber nicht Julian Nagelsmann besetzen. Der hat sich am Freitag für eine Vertragsverlängerung beim DFB entschieden - und damit gegen eine Rückkehr nach München.

"Ich finde es schade", äußerte sich Uli Hoeneß dazu im Gespräch mit BR24 Sport. "Aber jetzt hat er sich für die Nationalmannschaft entschieden. Die Welt geht beim FC Bayern deswegen nicht unter", fügte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters an. Nagelsmann sei "einer von mehreren Kandidaten" gewesen. Und beide Seiten hätten die Chance gehabt, "ja oder nein zu sagen. Jetzt hat er sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden."

Der 72-Jährige bedauert zwar Nagelmanns Entscheidung mit Blick auf den FC Bayern, "respektiert" jedoch den Entschluss des 36-Jährigen.

Hoeneß verweist auf Eberl und Freund

Die Frage, wer an der Säbener Straße künftig das sportliche Kommando übernehmen wird, ist weiter offen. Klar sei, so Hoeneß, dass er sich bei der Trainerfindung nicht einmischen will. "Das ist nicht meine Aufgabe. Das müssen Sie die beiden fragen, sie sind sportlich verantwortlich", meinte er mit Blick auf Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund.

Nagelsmann wurde im Frühjahr 2023 von Tuchel bei den Münchnern abgelöst, der mit Bayern das Halbfinale der Champions League erreicht hat. Der DFB hatte Nagelsmann zunächst bis zur EM unter Vertrag genommen, der Kontrakt wurde nun bis zur WM 2026 verlängert.