"Weichgespültes Pack": Nagelsmann rastet aus - und entschuldigt sich

Julian Nagelsmann (35) war nach der Niederlage in Gladbach nicht zu beruhigen - und beim Schiedsrichter in der Kabine. Später folgte eine Entschuldigung via Instagram.

Es wird an diesem Samstag wohl noch ein paar Stunden dauern, bis sich Julian Nagelsmann beruhigt. Der Trainer des FC Bayern war unmittelbar nach dem 2:3 in Gladbach am Samstagnachmittag jedenfalls alles andere als begeistert.

Wutentbrannt rannte er, noch bevor er sich in den Interviews äußern konnte, durch die Mixed Zone, an den wartenden Journalisten vorbei in Richtung Schiedsrichter-Kabine und brüllte: "Will der mich verarschen oder was?"

Dann klopfte er bei Tobias Welz an die Tür, verbrachte rund eine Minute in der Kabine und stapfte nicht weniger wütend wieder raus: "Mein Gott, mein Gott, ey! Ein weichgespültes Pack!"

Hauptgrund für die heftigen Worte des 35-Jährigen war der frühe Platzverweis für Dayot Upamecano in der achten Minute. Der Franzose hatte nach einem leichten Halten gegen Alassane Plea als letzter Mann die Rote Karte gesehen.

"Nur minimaler Touch an der Schulter"

Einige Minuten später am Mikrofon bei "Sky" hatte sich Nagelsmann dann doch schon wieder ein wenig beruhigt, erklärte aber, warum er die Entscheidung gegen Upamecano für falsch hielt: "In meinen Augen hat 'Upa' nur einen minimalen Touch an der Schulter, aber er zieht nicht. Und man sieht in der Slowmotion, dass die Schulter von Plea sich keinen Millimeter nach hinten bewegt."

Da auch unten kein Kontakt erfolgt war, sei dies keine Rote Karte, so Nagelsmann, der zudem seinen Ärger über Referee Welz erklärte. "Man kann das alles entscheiden, aber man könnte sich vielleicht nach dem Spiel auch mal hinstellen und sagen, dass die Rote Karte vielleicht ein bisschen übertrieben war", meinte er. "Da kann ja auch jeder mit leben, er ist auch ein Mensch, der mal Fehler macht."

Nagelsmann reuig: "Eindeutig zu weit gegangen"

Rund eineinhalb Stunden nach Abpfiff meldete sich Nagelsmann nochmal via Instagam zu Wort. In seiner Story schrieb der Bayern-Coach: "Emotionen gehören zum Sport dazu. Und angesichts der Roten Karte musste ich mir nach dem Spiel Luft machen. Allerdings muss ich mich für die Wortwahl gegenüber dem Team rund um Tobias Welz entschuldigen. Da bin ich leider eindeutig zu weit gegangen."