Wehlmann kontert Tietz: "Das entspricht nicht den Tatsachen"

Der über zwei Millionen Euro schwere Transfer von Phillip Tietz zum FC Augsburg galt eigentlich aus Sicht des Stürmers wie von Darmstadt 98 als Win-Win-Situation. Jetzt gibt es dennoch Misstöne.

Obwohl der Abschied des Top-Torjägers die Lilien sportlich schwer getroffen hat und einen Teil der Fans nach dem Aufstieg durchaus enttäuschte, verlief die Trennung zwischen Phillip Tietz und Darmstadt 98 überaus harmonisch - bislang. Die Aussage des 26-Jährigen bei seiner Vorstellung im Trainingslager des FC Augsburg am Mittwoch, Darmstadt habe "nicht so intensiv um meinen Verbleib gekämpft", sorgt nun am Böllenfalltor für Irritationen.

"Wir haben Phillips Aussagen mit Verwunderung zur Kenntnis genommen", erklärt Sportdirektor Carsten Wehlmann im Gespräch mit dem kicker. "Dass wir uns nicht um seinen Verbleib bemüht hätten, entspricht nicht den Tatsachen. Vielmehr wurde uns bereits im Winter klar signalisiert, dass eine Vertragsverlängerung nicht realisierbar sei."

"Phillip hatte großes Vertrauen - das hat er absolut zurückgezahlt"

Dass die Lilien den bis 2024 laufenden Vertrag mit Tietz liebend gerne verlängert hätten, ist schon seit geraumer Zeit verbürgt. Ebenso wie die logische und wirtschaftlich alternativlose Gesprächsbereitschaft über einen Transfer bereits in diesem Sommer, nachdem die Bemühungen um eine Ausdehnung des Kontrakts sich als aussichtslos erwiesen hatten.

Die Entscheidung des Stürmers, den Wehlmann 2021 ablösefrei vom damaligen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden geholt hatte, sei "aus unserer Sicht legitim", betont der Sportdirektor. "Phillip hatte bei uns zwei tolle Jahre und großes Vertrauen von uns bekommen. Das hat er absolut zurückgezahlt." Mit zwölf Treffern war Tietz zuletzt maßgeblich am Aufstieg der 98er beteiligt. Vorm Wiedersehen im Trikot des FC Augsburg in der 1. Liga hat er nun selbst für eine gewisse zusätzliche Brisanz gesorgt.