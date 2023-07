Tietz: "Darmstadt hat nicht so intensiv um meinen Verbleib gekämpft"

Beim 9:0 im Test gegen den FC Kufstein blieb Phillip Tietz torlos in seinen 45 Minuten. Wenige Stunden zuvor präsentierte er sich in Mannschaftshotel als ein reflektierter Profi, der genau weiß, was er will.

Phillip Tietz sprach im Trainingslager über seine Entscheidung, zum FC Augsburg zu wechseln. IMAGO/Krieger