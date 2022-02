Weber neuer Sportdirektor bei Fortuna - Neue Rolle auch für Rösler

An der Personalfront hat sich bei Fortuna Düsseldorf wieder etwas getan. Nach Daniel Thioune auf der Trainerposition hat der abstiegsbedrohte Zweitligist auch einen neuen Sportdirektor.

Identifikation ist Trumpf in Zeiten, in der die Fortuna um den Verbleib in der 2. Bundesliga bangt. So besetzt nach "vollzogener Neustrukturierung der Führungsebene" mit Christian Weber ein Mann den Posten des neuen Sportdirektoren, der mit einer kurzen Ausnahme bereits seit 2009 im Verein ist.

Im Vorstandbereich Sport haben sich beim Tabellen-16. unter Klaus Allofs aber auch noch andere Dinge getan - zumindest per Definiton: "Sascha Rösler fungiert zukünftig als Leiter Lizenzfußball, Torge Hollmann als Leiter Sportadministration", vermeldet Düsseldorf in einer Pressemitteilung vom Freitag.

Der 38-jährige Weber wird bereits am Sonntag gegen Schalke (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf der Bank der Fortunen Platz nehmen - neben Daniel Thioune, der in dieser Woche bereits als neuer Trainer vorgestellt wurde.