Watzke ist bei Sancho "vorsichtig optimistisch"

Der Transfer zieht sich, doch vieles deutet nach wie vor darauf hin, dass Jadon Sancho bald wieder das BVB-Trikot trägt. Das bestätigte nun auch Hans-Joachim Watzke.

An ihm scheitert es nicht: Jadon Sancho würde gerne wieder für den BVB spielen. IMAGO/NurPhoto

Wann kommt Jadon Sancho? Und kommt er überhaupt? BVB-Boss Hans-Joachim Watzke äußerte sich am Montag zu der Personalie. "Ich bin vorsichtig optimistisch", sagte der 2025 scheidende Geschäftsführer der Borussen am Montag im BVB-Trainingslager in Marbella: "Wir wollen ihn per Leihe. Ob es klappt, werden wir sehen."

Sancho war 2017 von Manchester City zu den Dortmundern gewechselt, für den BVB absolvierte er 137 Pflichtspiele und wurde 2020/21 DFB-Pokalsieger. Am Titelgewinn hatte er mit sechs Toren und fünf Assists wesentlichen Anteil. Im darauffolgenden Sommer entschied er sich für einen Wechsel zu den Red Devils, sein Vertrag läuft noch bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Der Außenstürmer ist stark an einer Rückkehr interessiert, bei Manchester United ist der 23-Jährige seit vier Monaten nach einem Streit mit Trainer Erik ten Hag außen vor. Sancho kam in dieser Saison lediglich in den ersten drei Ligapartien als Einwechselspieler zum Einsatz.

Mit ManUnited in einem "guten Austausch"

Offensichtlich beansprucht die Klärung letzter Details mehr Zeit als gedacht, der Deal zieht sich weiter in die Länge. "Wir verkünden keine Wasserstandsmeldungen", sagte Watzke: "Das Problem liegt nicht mehr bei uns, wir sind in einem guten Austausch mit Manchester United. Wir wollen ihn zu uns holen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir Ergebnisse verkünden können."

Klar ist inzwischen aber eines: Sancho wird nicht mehr ins Trainingslager nach Marbella nachreisen. Am morgigen Dienstag (11 Uhr) steht für den BVB noch ein Testspiel gegen Standard Lüttich auf dem Programm, ehe es am Samstag (18.30 Uhr) in Darmstadt mit dem Ligaalltag weitergeht.