Bamba verhindert Niederlage: Auch Dortmunds zweiter Test endet mit einem Remis

Dortmund hat das Trainingslager in Marbella mit einem 3:3 gegen Standard Lüttich beendet. Die Borussen verspielten eine Führung und erzielten durch Bamba erst kurz vor dem Ende den Ausgleich.

Bevor die Dortmunder aus dem Trainingslager in Marbella abreisten, bestritten sie ihre Generalprobe vor der ersten Bundesliga-Begegnung 2024 beim SV Darmstadt 98 (Samstag, 18.30 Uhr).

Gegen Standard Lüttich musste Edin Terzic auf Marco Reus (wegen der Geburt seines zweiten Kindes) sowie Marius Wolf und Mateu Morey (beide Infekt) verzichten. Dazu gehörte auch Kapitän Emre Can (Belastungssteuerung) nicht zum Kader. Auf der Linksverteidiger-Position experimentierte der BVB-Trainer mit Schlotterbeck: Der 24-Jährige agierte in der Viererkette neben Hummels, Süle und Meunier. Im Spielaufbau stand Letztgenannter meist etwas höher.

Meunier leitet sein Tor selbst ein

So schaltete sich der Belgier auch in der 15. Minute in der Offensive ein. Einen von ihm selbst eingeleiteten Angriff über die rechte Seite köpfte er nach Malens Hereingabe in die linke Ecke. Obwohl Dortmund auch nach der Führung weiterhin deutlich mehr Spielanteile besaß, fehlten Lüttich nur Zentimeter zur postwendenden Antwort: Der Ex-Herthaner Kanga hämmerte die Kugel nur an die Latte (20.).

Trotz ihrer Überlegenheit strahlten die Borussen im weiteren Verlauf der ersten 45 Minuten kaum Torgefahr aus, weil es vor allem im letzten Drittel an der nötigen Präzision mangelte. So fingen beispielsweise Laifis (32.) und Noubi (35.) den Ball im eigenen Sechzehner noch ab.

Hummels, Füllkrug und Süle verpassen das 2:1

Plötzlich musste dann Kobel die Kugel aus dem eigenen Netz holen. Sabitzer nahm Price nicht auf, der Kanga mustergültig bediente (36.). "Man sieht wieder, dass auch noch ein langer Weg vor uns liegt. Besonders, wenn man die Effektivität in den jeweiligen Strafräumen sieht. Wenn man sieht, was der Gegner aufwenden muss und wie viele Chancen wir dann liegengelassen haben, wo wir nicht den freien Mann treffen", so Terzic.

Weil Malen kurz vor der Pause noch an Bodart scheiterte (45.+1), ging es letztlich mit 1:1 in die Kabinen.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs standen Füllkrug, Reyna und Blank anstelle von Moukoko, Bynoe-Gittens und Meunier auf dem Feld. Nach dem Wiederanpfiff lag die erneute BVB-Führung vor allem nach Standards in der Luft. Binnen fünf Minuten köpften Hummels (49.) sowie Füllkrug vorbei (54.), Süle scheiterte an Bodart (53.)

Papadopoulos steht goldrichtig

Kaltschnäuziger zeigte sich der Tabellenneunte aus der Jupiler Pro League - allerdings unter Mithilfe des BVB. Reyna, Süle und Sabitzer schauten zu, wie Djenepo in den Strafraum zog und auf Torschütze Kanga querlegte (59.). Beinahe hätte Dortmund sogar mit zwei Toren zurückgelegen, doch Ohio traf nur die Latte (67.).

Anstatt 1:3 stand es dann kurze Zeit später 2:2 - natürlich nach einem Standard. Papadopoulos, der genau wie vier weitere Mitspieler nach gut einer Stunde eingewechselt worden war, bugsierte den Abpraller von Füllkrugs Lattenkopfball über die Linie (70.).

Wätjen vergibt späten Siegtreffer

Lange hielt die Freude über den Ausgleich aber nicht, weil Perica Meyers Fehler im Spielaufbau bestrafte (77.). Doch erneut hatte der Bundesligist noch eine Antwort parat. Nach einem sauber vorgetragenen Angriff über Süle und Papadopoulos stand Bamba nach einem parierten Reyna-Schuss goldrichtig und staubte ab (88.).

Wätjen hätte die Partie anschließend fast sogar noch komplett gedreht, doch der 17-Jährige scheiterte an Epolo (90.). Daher blieb es beim 3:3. "Ich bin wieder unzufrieden mit dem Ergebnis. Trotzdem haben wir heute viele gute Dinge gesehen. Dinge, die wir versucht haben, im Training in Angriff zu nehmen", erklärte Terzic und führte aus: "Das haben die Jungs in der ersten Halbzeit deutlich besser umgesetzt als in der zweiten Halbzeit."

Damit endete das diesjährigen Trainingslager in Marbella nach dem 2:2 gegen Alkmaar für die Borussen ohne Sieg.