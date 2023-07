Wasserstandsmeldungen bei Kane? FCB-Boss Dreesen mahnt zur Zurückhaltung

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern? Über die Verhandlungen mit dem Spurs-Angreifer hat sich nun auch der neue Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zu Wort gemeldet.

Schlug vorsichtigere Töne an: Jan-Christian Dreesen. IMAGO/Sven Simon

Uli Hoeneß war mal wieder deutlich geworden. Auf die Frage, ob Harry Kane beim FC Bayern landen werde, sagte er: "Bis jetzt ist es so, dass Harry in allen Gesprächen ganz klar signalisiert hat, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen."

Was der Ehrenpräsident vorangestellt hatte: Hoeneß selbst habe mit Kane "nicht so oft gesprochen" - im Gegensatz zu Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge und eben Dreesen, bei ihnen sei dies "regelmäßig" der Fall.

Nun äußerte sich auch Dreesen zu den Verhandlungen. "Uli Hoeneß hat ja da auch einiges gesagt. Das ist auch alles richtig", sagte der 55-Jährige am Montag. "Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt halten wir es am besten mit dem Trainer, was er gesagt hat: Das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man daran zieht."

Leider ist die Welt nicht schwarz und weiß, sondern meistens grau. Jan-Christian Dreesen

Der Bayern-Boss mahnt also zur Zurückhaltung in Sachen Kane, wenn es um Wasserstandsmeldungen geht. "Wir tun gut daran, uns - aktuell in den Themen, wo wir unterwegs sind - über die aktuell bekannten Dinge hinaus nicht weiter zu äußern", sagte Dreesen.

Zur Gesprächsatmosphäre mit Tottenham-Boss Daniel Levy verriet er: "Meine Erfahrung - und nicht nur im Fußball-Geschäft, sondern grundsätzlich im Leben, ist: Wenn man freundlich miteinander umgeht, kommt man zu den besten Ergebnissen." Und: "Leider ist die Welt nicht schwarz und weiß, sondern meistens grau." Aber schon oft habe man in letzter Sekunde oder in den letzten Tagen vor Transferende beim FC Bayern wichtige Wechsel getätigt.

Levy hatte sich nicht zu den Hoeneß-Aussagen geäußert, dafür aber der neue Tottenham-Coach Ange Postecoglou - wenn auch etwas schwammig: "Wir haben noch fast einen Monat bis zum Saisonstart, das Transferfenster ist noch offen. Also werden wir sehen, was passiert."