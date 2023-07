Guerreiro: "Ich wollte in Dortmund weitermachen"

Im Mai kämpfte er noch mit dem BVB vergeblich um die deutsche Meisterschaft. "Natürlich war das ein bitterer Abschied, aber ich habe bis zur letzten Sekunde alles gegeben. Da ist einfach nur Liebe bis zum Ende meiner Tage", sagt Raphael Guerreiro. Jetzt trägt er selbst das FCB-Trikot - und freut sich auf diese Aufgabe.

Aus Bayerns Trainingslager am Tegernsee berichten Georg Holzner und Mario Krischel

Er ist einer von zwei bislang fixen Neuzugängen beim FC Bayern. Raphael Guerreiro kam ablösefrei aus Dortmund, wo er eigentlich gerne geblieben wäre, wie er verrät. "Ich bin ehrlich", sagt der Portugiese, "ich wollte in Dortmund weitermachen, aber mein Weg hat eine andere Richtung genommen." Er hatte sich also gegen das wenig überzeugende Angebot der Borussia entschieden und den Vertrag damit auslaufen lassen. "Nach der Saison musste ich mir dann die richtigen Fragen stellen und einen guten Klub finden mit der Qualität, die mir entspricht", erzählt Guerreiro: "Als Bayern bei mir angeklopft hat, habe ich alles getan, um hierher zu kommen."

Ausschlaggebend für den Schritt von der Borussia zu den Münchnern sei vor allem Trainer Thomas Tuchel gewesen, den der Spieler schon aus gemeinsamen Dortmund-Zeiten kennt. "Nach der Meisterschaft", erinnert sich Guerreiro, "habe ich mit Thomas Tuchel telefoniert. Mit ihm zu sprechen am Telefon, hat den Unterschied gemacht. Ich kenne ihn, ich weiß, was er verlangt, was er will. Er hat mir gezeigt, dass er mich wirklich im Team haben will. Das ist natürlich auch etwas Unglaubliches, eine große Chance."

Offensivqualitäten unter Beweis stellen

Seine Lieblingsposition sei "links hinten", wie er sagt, allerdings komme es darauf an, "wie wir spielen" und wie der Trainer mit ihm plane. Denn Guerreiro kann auch im Mittelfeldzentrum spielen, vorzugsweise auf der Acht. Diesbezüglich möchte er seine Offensivqualitäten noch weiter verbessern - und dann zeigen, "noch mehr als meine defensiven", erklärt er. Denn da werde im Training bei aller offensiven Power in der Bayernmannschaft ohnehin sehr gefordert.

Nach sieben Jahren beim BVB startet Guerreiro nun also beim FC Bayern nochmals neu. Dank dieser langen Zeit in Deutschland gibt es logischerweise auch keinerlei Sprachbarrieren. Neben Deutsch und Englisch spricht der Spieler auch fließend Französisch und Portugiesisch.