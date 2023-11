Was tun, wenn es nicht läuft? Jenz und seine Schalke-Erfahrung

Vom Abstiegskampf ist der VfL Wolfsburg noch ein wenig entfernt, und doch nahmen Fehler und Verunsicherung bei den Niedersachsen zuletzt arg zu. Was tun, wenn die Beine nicht mehr das machen, was der Kopf will? Moritz Jenz sammelte Erfahrungen.

Wolfsburgs Moritz Jenz kam bislang lediglich viermal zum Einsatz. IMAGO/Noah Wedel