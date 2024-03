Warum Arthur für Bayer gleich doppelt wichtig werden kann

Bayers Außenverteidiger Arthur war in den vergangenen Monaten vom Pech verfolgt. Nun bahnt sich sein Comeback an. Für den Spitzenreiter könnte er gleich doppelt wichtig werden.

Wenn Simon Rolfes auf Arthur angesprochen wird, dann gerät er schnell in Schwärmen. Er sei "ein hervorragender Spieler mit großem Potenzial", rühmt Leverkusens Geschäftsführer den 21-jährigen Außenverteidiger, der im vergangenen Sommer von America FC zur Werkself gestoßen war. Der Brasilianer besitze "einen fantastischen Charakter", verfüge über "den Biss und den Willen", permanent an sich zu arbeiten - und habe sich bestens integriert.

Arthur spricht bereits einige Wörter Deutsch, lernt gewissenhaft und hätte wohl auch schon für ein paar sportliche Schlagzeilen gesorgt, wäre da nicht dieser Kübel Pech über ihm ausgeleert worden. Gerade mal drei Pflichtspiele hatte der Youngster für Bayer absolviert, als er sich Anfang September eine Muskelsehnenverletzung am Oberschenkel zuzog. Anfang Dezember stand er dann kurz vor der Rückkehr - allerdings folgte erneut eine Muskelsehnenverletzung. Und Arthur musste sich einer Operation unterziehen.

Arthur kann rechts und links spielen

Seither arbeitet er an seinem Comeback, das nicht mehr allzu weit entfernt liegen dürfte. Unlängst, sagt Rolfes dem kicker, habe er zwar kurzzeitig etwas kürzertreten müssen - der Plan steht indes: Im April soll Arthurs Rückkehr erfolgen, womöglich schon ziemlich zeitnah. Trainer Xabi Alonso böte sich damit pünktlich zum Saisonfinale eine weitere Option auf der Außenposition. Wobei Arthur für den Bundesliga-Spitzenreiter sogar doppelt wichtig werden könnte.

Zwar kam der Nationalspieler, der bislang einmal für Brasiliens A-Elf auflief, bei seinen drei Joker-Auftritten zu Beginn dieser Pflichtspielsaison jeweils auf der rechten Leverkusener Seite zum Einsatz, doch er ist dazu eben auch auf der linken Seite in der Lage - ob als Außenverteidiger oder als Schienenspieler. Arthur verfügt über Tempo und Technik, ist spielstark, kann an der Außenlinie entlangsprinten oder in die Mitte rücken. Im Test gegen Bayers nächsten Europa-League-Gegner West Ham United in der Sommervorbereitung (4:0) lieferte er den Beweis, spielte links und zeigte seine Klasse.

Rolfes hofft auf den spielstarken Arthur

"Er kann das", sagt Rolfes. "Es ist deshalb wirklich schade, dass er so lange ausgefallen ist." Er hoffe, "dass Arthur nun gut reinkommt und ein ganz wichtiger Spieler für uns wird - in der nächsten, aber vielleicht auch schon in dieser Saison". Ob rechts - oder links. Denn sollte Alejandro Grimaldo dort mal eine Pause benötigen, und wollte oder könnte Xabi Alonso nicht Piero Hincapie bringen, wäre da noch der flinke Arthur. Immer vorausgesetzt, diesmal klappt es mit dem geplanten Comeback.